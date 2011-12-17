به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب اله صادقی که سال گذشته پس از 5 سال، تازه ترین آثار خود با عنوان "قطعه‌ای از بهشت" را در گالری ساربان به نمایش گذاشته بود، قسمتی دیگر از آثار جدیدش که با همان نگاه خلق شده اند را از روز جمعه 2دی ماه با نام "گلشن خیال" به نمایش می گذارد.

حبیب‌الله صادقی متولد 1336 در تهران و دانش آموخته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد این رشته است و دکترای پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس دارد. او از محضر استادانی چون: اصغر محمدی، محمود فرشچیان، مهدی حسینی، مجید مهرگان، هانیبال الخاص، مارکو گریگوریان، پرویز تناولی، حبیب اله آیت‌اللهی، جواد حمیدی و محمود جوادی پور بهره جسته است.

ریاست موزه هنرهای معاصر تهران، عضویت در هیئت های علمی دانشکده های هنری، برپایی نمایشگاه های متعدد آثار، دبیری و داوری نمایشگاه های هنرهای تجسمی، تدریس در دانشگاه و دریافت جوایز مختلف داخلی و بین‌المللی از جمله فعالیت های این هنرمند محسوب می شوند.

آثارنمایشگاه «گلشن خیال» با تکنیک ترکیب مواد روی بوم خلق شده اند. این هشتمین نمایشگاه انفرادی حبیب اله صادقی به شمار می رود. او پیش از این بیش از 180 نمایشگاه داخلی و خارجی برگزار کرده است.