نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی کردستان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه و با حضور معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان و جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی این استان نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در محل نمایشگاه دائمی صنایع دستی گشایش یافت.

در این نمایشگاه که از امروز تا 28 آذرماه و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر دائر شده، شماری از دستگاه های دولتی استان به ویژ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی یافته ها و دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی خود را به نمایش گذاشته اند.

در این نمایشگاه که در قالب 14 غرفه برپا شده، برنامه های جنبی نیز علاوه بر فراهم کردن زمینه بازدید مردم از آن تدارک دیده شده است.

در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان کردستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی و کاربردی، دانشگاه کردستان، جهاد دانشگاهی استان، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، اداره کل آموزش و پرورش، مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان، دفتر آموزش و پژوهش استانداری کردستان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و فرماندهی انتظامی کردستان در آن شرکت دارند.

این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های صنایع دستی واقع در بلوار پاسداران سنندج برپا شده و طی سه روز در دو نوبت صبح از ساعت 9 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 15 تا 18 آماده استقبال از بازدیدکنندگان است.