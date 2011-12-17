برگزیده آبانماه جایزه ادبی البرز معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اهدای جایزه ادبی البرز با حضور مسئولان شهر، اساتید پیشکسوت و شاعران جوان در حوزه هنری استان البرز در کرج برگزار می‌شود.



در این برنامه که روز یک شنبه 26 آبان‌ماه 90 از ساعت 14 لغایت 16 در سالن اجتماعات حوزه هنری استان البرز برگزار می‌شود، پس از معرفی و تقدیر از برگزیده آبان‌ماه این جایزه ادبی، آثار برتر خوانش و توسط خانم مریم آریان و آقای رحمان نوازنی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.



جایزه ادبی البرز از مهرماه به همت دفتر شعر آیینی حوزه هنری استان البرز کار خود را آغاز کرده و در آبان ماه ویژه شعر آزاد برگزار شد.



علاقه‌مندان برای شرکت در این جایزه ادبی می‌توانند آثار خود را تا پایان وقت اداری بیست و پنجم هر ماه به آدرس پست الکترونیکی mahealborz@gmail.comارسال نمایند.



آثار ارسالی نباید قبلاً در هیچ جشنواره ادبی رتبه کسب کرده باشد.



آثار برتر جایزه ادبی البرز در طول سال در مجموعه ویژه‌ای از سوی حوزه هنری البرز منتشر خواهد شد.

