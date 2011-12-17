دکلهای انتقال برق مترو در مسیر کمربندی غربی باقرشهر جابجا می شود

جمشید سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدتی است که شهرداری در خصوص احداث کمربندی غربی باقرشهر اقدامات اجرایی را آغاز کرده و پروژه کمربندی به منظور کاهش بار ترافیکی شهر و تسهیل در عبور و مرور شهروندان و دسترسی آسان به ایستگاه مترو شاهد در دست اجراست.

وی گفت: با توجه به اهمیت این پروژه و عدم امکان تغییر مسیر کمربندی و با توجه به معارضی خطوط انتقال برق مترو، از ریاست مترو خواسته شد نسبت به جابجایی و یا افزایش ارتفاع دکلها و یا انتقال کابلهای برق از زیر زمین اقدام شود.

شهردار باقرشهر افزود: به همین منظور در جلسه ای که با حضور مدیریت برق مترو تهران، معاونان امور زیربنایی و حراست شرکت مترو، نماینده بخشداری و نایب رئیس شورای اسلامی شهر باقرشهر و جمعی از مسئولان شهرداری داشتیم، پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد شرکت متروی تهران در خصوص جابجایی و یا افزایش ارتفاع دکلهای مترو و یا انتقال کابلهای برق از زیر زمین اقدام کند.

وی تصریح کرد: بر اساس این توافق، شهرداری باقرشهر مساعدت و همکاری لازم را در ارسال تجهیزات و ادوات خواهد داشت و مجوز حفاری مسیر فوق را به صورت رایگان صادر خواهد کرد.