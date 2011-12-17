انجام 53 هزار متر حفاری دسته ای در فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا لایجی افزود: با توجه به نحوه عملیات حفاری که از نوع دسته ای است، تکمیل هر حلقه چاه به طور جداگانه مدنظر نیست و حفاری چاه ها همزمان روی حفره های 22 حلقه چاه صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه امسال یکی از بزرگترین پروژه های حفاری با تلاش کارکنان شرکت ملی حفاری ایران به خوبی در حال مدیریت است، اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه حفاری فازهای 17 و 18 پارس جنوبی شامل تجهیز کارگاه، تامین کالا و مواد و متعاقب آن شروع حفاری از روزهای نخست سال 1389 کلید خورد و هم اکنون 60 درصد پیشرفت دارد.



لایجی گفت: تولید زودهنگام از این دو فاز از ابتدا در دستور کار پروژه بوده است و با توجه به تحقق حفاری در این فازها براساس برنامه زمان بندی شده منطبق با نظر کارفرما با روندی پرشتاب دنبال می شود و هم اکنون حفاری یک حلقه چاه توصیفی به مخزن رسیده و نتایج بسیار خوبی در بر داشته است.



مدیر پروژه حفاری فازهای 17 و 18 طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی افزود: آزمایشهای بهره دهی چاه نیز، حاکی از ظرفیت بالای تولید گاز و عملکرد خوب مخزن پارس جنوبی در ناحیه فازهای 17 و 18 است.



وی با اشاره به رو به پایان بودن حفاری اغلب چاه های این فازها پیش بینی کرد با پایان حفاری چاه پیش گفته و روشن شدن مشعل فاز 18، به فواصل کوتاه مدت و به تدریج این چاه ها تحویل کارفرما شود.



مجری طرح توسعه فاز های17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی نیز، پیش از این از پیشرفت 66 درصدی بخش فراساحل و حفاری فازهای 17 و 18 پارس جنوبی خبر داده بود.