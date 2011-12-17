به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قلندری اظهار داشت: این دوسالانه همزمان با سوم دی جاری با حضور 50 نفر از هنرمندان مطرح ایرانی وخارجی که سه نفر ایشان نیشابوری هستند در فرهنگسرای سیمرغ برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به انتخاب اعضای شورای سیاستگذاری هشتمین دو سالانه نقاشی اظهارکرد: در حال حاضر استاد احمد وکیلی به عنوان دبیر هشتمین دو سالانه نقاشی و استادحبیب اله علیان به عنوان مدیر اجرایی ورک شاپ این دو سالانه مشخص شده اند.

قلندری افزود: بخش اصلی هشتمین دو سالانه نقاشی ملی ایران با سخنرانی استاد محمد خزایی در خصوص بزرگداشت استاد کمال الملک "محمد غفاری" و بخش‌هایی همچون نمایشگاه‌های جنبی و کارگاه‌های تخصصی درمحل، تالار ادیب و کاروانسرای عباسی این شهر برگزار خواهد شد.

وی درباره یادواره کمال الملک که پیش از این باعنوان هشتمین دوسالانه نقاشی پیشنهاد شده بود، توضیح داد: موضوع هشتمین دوسالانه ملی نقاشی ایران با عنوان بزرگداشت استاد کمال الملک به میزبانی نیشابور برگزار خواهد شد.

سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور یادآورشد: تمامی هنرمندان، اساتید، دانشجویان، دانش آموزان، هنر جویان و علاقه مندان می توانند در بزرگداشت استاد کمال الملک و برنامه های این دوسالانه اعم از جلسات و کارگاه های آموزشی شرکت کنند.

وی تصریح کرد: هشتمین دو سالانه نقاشی ملی ایران و بزرگداشت استاد کمال الملک با اهتمام مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، اداره کل ارشاد اسلامی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خراسان رضوی و نهاد های اجرایی و فرهنگی نیشابور برگزار می شود.