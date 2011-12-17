به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسام الدین نبوی زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این موضوع می‌تواند باعث رشد و توسعه نظام سلامت استان در بعد تخصصی شود.

وی با پربار خواندن سفر وزیر بهداشت به کهگیلویه و بویراحمد، اظهار داشت: در این سفر خانه ‌بهداشت روستای "گندی‌خوری" توسط وزیر بهداشت به نمایندگی از 12 خانه ‌بهداشت آماده بهره‌برداری، افتتاح شد.

نبوی زاده افزود: همگی این پروژه ها با تکنولوژی روز دنیا و به ‌شکل پیش ساخته احداث شده ‌اند.

وی کلنگزنی سلف سرویس مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج را از دیگر برنامه‌های وزیر بهداشت در یاسوج عنوان کرد و بیان داشت: این سلف و سرویس در دو طبقه با زیر بنای دو هزار و 600 متر مربع و 20 میلیارد ریال اعتبار احداث خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج یادآور شد: دکتر دستجردی ازپروژه های این دانشگاه رضایت کامل داشت و در بازدید از خوابگاه 250 نفره دختران دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، این خوابگاه را یکی از زیباترین خوابگاه‌های کشور عنوان کرد.

نبوی زاده بازدید وزیر بهداشت از پروژه زایشگاه و بخش قلب بیمارستان امام سجاد (ع) را موجب تسریع در روند کار و اتخاذ تصمیمات لازم برای اتمام نهایی آنها عنوان کرد و گفت:مجموعه ورزشی حضرت علی اکبر(ع) دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز با اعتبار 11 میلیارد ریال در دو هزار و 400 متر مربع در سفر وزیر بهداشت به کهگیلویه و بویراحمد افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان کرد: همچنین در سفر چهارم دولت به کهگیلویه و بویراحمد پنج مرکز درمانی توسط وزیر بهداشت افتتاح شد که مرکز بستر درمانی دنا با هزینه یک میلیارد و 100میلیون ریال به نمایندگی از دیگر مراکز بستر درمانی به بهره‌برداری رسید.

وی عنوان کرد: همچنین در این سفر درخواستهای مردمی بررسی شد و معاون آموزشی وزیر دستورات لازم برای برطرف شدن مشکلات آنها را صادر کرد.

نبوی زاده تصریح کرد: از سال 84 تاکنون در این استان بیش از 84 خانه بهداشت، 14 مرکز بهداشتی و درمانی در سطح روستاهای استان ساخته شده و 36 خانه بهداشت دیگر در دست ساخت است.