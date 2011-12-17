ابهام در زمان ارسال آثار به جشنواره شعر فجر

به گزارش خبرگزار ی مهر، پرویز بیگی حبیب‌آبادی با بیان این خبر افزود: مهلت ارسال آثار به ششمین جشنواره بین المللی شعر فجر تا پایان آذر ماه تعیین شده بود، اما با توجه به تماس‌های مکرر شاعران با دبیرخانه جشنواره و درخواست فرصت بیشتر برای انتخاب و ارائه شعر این فرصت به طور حتم تمدید خواهد شد.

وی اضافه کرد: شاعران کشور با تمدید مهلت ارسال آثار به ششمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر به اندازه کافی فرصت انتخاب و ارائه آثار را خواهند داشت و از این نظر جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

دبیر علمی ششمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر درباره مهلت نهایی ارسال آثار گفت: تاریخ دقیق پایان مهلت ارسال آثار پس از تصویب نهایی اعلام می شود اما تمدید مهلت ارسال آثار حتمی است.

بیگی حبیب‌آبادی درباره استقبال شاعران برای شرکت در ششمین جشنواره بین المللی شعر فجر گفت: استقبال خوبی صورت گرفته است، اما با توجه به اینکه به تازگی بخش پژوهش نیز به جشنواره اضافه شده است پیش بینی می‌کنم با استقبال بسیار خوبی مواجه خواهیم شد.

با وجود باقی ماندن تنها 4 روز به پایان مهلت ارسال اثر به جشنواره شعر فجر، گمان می‌رود دبیرخانه این جشنواره برای دست کم 15 روز دیگر آثار ارسالی را بپذیرد، اما اعلام نشدن زمان جدید برای دریافت آثار به سردرگمی و اطلاع‌رسانی ناقص منجر خواهد شد.