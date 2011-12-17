مجوز ورود دام از مرز دوکوهانه نهبندان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید در دیدار با رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به نوپا بودن خراسان جنوبی اظهار داشت: در دولت نهم و دهم اقدامات بسیار خوبی برای رفع محرومیت از این استان به انجام رسید اما هنوز کارهای انجام نشده فراوانی در زمینه دامپزشکی در استان وجود دارد که باید به جد مورد توجه مسئولان امر در کشور قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در سفر چهارم هیئت دولت به استان نیز پیگیری‌ها و اقدامات خوبی در زمینه دامپزشکی در استان به انجام رسید.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک کشتارگاه فعال و دو کشتارگاه در حال ساخت در استان وجود دارد، گفت: مجوز ورود دام از افغانستان از طریق مرز دوکوهانه نهبندان اخذ شده و امید است تا زمان راه ‌اندازی کشتارگاه نهبندان این امر نیز عملیاتی شود.

رشید مرز رسمی میل 78 را از مهم ‌ترین ظرفیت‌های استان در زمینه استفاده از بازار افغانستان و مبادلات اقتصادی با این کشور در زمینه دام دانست.

وی افزود: قسمتی از مسیر ارتباطی سربیشه به استان فراه افغانستان آسفالت شده و بقیه نیز در حال آسفالت شدن است که با راه‌ اندازی آن بخش اعظمی از مشکلات در این زمینه مرتفع خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی وجود مرز رسمی میل 78 و بازارچه دوکوهانه را برای استان بسیار با اهمیت دانست و افزود: اعطای مجوز واردات دام از مرز رسمی میل 78 و بازارچه مرزی دوکوهانه در سفر چهارم رئیس جمهور به استان از عوامل مهمی است که در رونق اقتصادی منطقه بسیار مهم خواهد بود.

رشید ابراز امیدواری کرد: این امر نیز در دستور کار مسئولان مربوطه در سازمان دامپزشکی کشور قرار گیرد تا بتوانیم ازاین ظرفیت بیشترین بهره ‌برداری را داشته باشیم.

سید محسن دستور رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز در این جلسه ضمن تشکر از همکاری‌ های مطلوب استاندار خراسان جنوبی در رفع مشکلات مرتبط با حوزه دامپزشکی در خراسان جنوبی نسبت به حل موانع و مشکلات و نیز درخواست ‌های استاندار خراسان جنوبی قول مساعد داد.