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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۰

فصل نامه "فرهنگ ایلام" رونمایی شد

فصل نامه "فرهنگ ایلام" رونمایی شد

ایلام - خبرگزاری مهر: با حضور مسئولان استان ایلام فصل نامه علمی ترویجی فرهنگ ایلام رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول امور مطبوعات استان ایلام صبح شنبه در این آیین گفت: این فصل نامه با صاحب امتیازی اداره ارشاد اسلامی استان ایلام منتشر می شود.

عمران خودآموز اظهار داشت: 31 شماره از فصل نامه علمی ترویجی فرهنگ ایلام  تاکنون با کمک بسیاری از نخبگان استان چاپ شده است.

وی عنوان کرد: استان ایلام دارای ظرفیتهای مهم فرهنگی و هنری است و که باید بیشتر در کشور معرفی شوند.

خودآموز تصریح کرد: نشریات، مطبوعات، رسانه ها و..نقش مهمی در شناخت استان ایلام در کشور دارند که البته در این بین نباید جایگاه فرهنگ و هنر استان را نادیده گرفت.
 

کد مطلب 1485654

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