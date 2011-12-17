فصل نامه "فرهنگ ایلام" رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول امور مطبوعات استان ایلام صبح شنبه در این آیین گفت: این فصل نامه با صاحب امتیازی اداره ارشاد اسلامی استان ایلام منتشر می شود.

عمران خودآموز اظهار داشت: 31 شماره از فصل نامه علمی ترویجی فرهنگ ایلام تاکنون با کمک بسیاری از نخبگان استان چاپ شده است.

وی عنوان کرد: استان ایلام دارای ظرفیتهای مهم فرهنگی و هنری است و که باید بیشتر در کشور معرفی شوند.

خودآموز تصریح کرد: نشریات، مطبوعات، رسانه ها و..نقش مهمی در شناخت استان ایلام در کشور دارند که البته در این بین نباید جایگاه فرهنگ و هنر استان را نادیده گرفت.

