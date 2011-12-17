طاهره بهادران مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر 4 کتاب آماده چاپ در نشر قطره دارم که یکی از آن‌ها رمان «دفتر کارآگاهی شماره یک بانوان» نوشته الکساندر مک‌کال اسمیت است. داستان این کتاب درباره زنی است که یک دفتر کارآگاهی تاسیس می‌کند.

وی افزود: داستان «دفتر کارآگاهی شماره یک بانوان» در آفریقای جنوبی می‌گذرد. خانم‌های مختلفی به این دفتر کارآگاهی می‌آیند و طرح مشکل می‌کنند و زندگی شخصیت این کارآگاه هم در خلال داستان روایت می‌شود. این کتاب در حال حاضر از طرف نشر قطره به زیر چاپ رفته است.

این مترجم گفت: «بیوه‌مردان سیاه» نوشته آیزاک آسیموف است. این کتاب چند سال پیش در کشور ترجمه و منتشر شد که چاپش به پایان رسید و ترجمه قابل قبولی هم نداشت. این شد که به سراغ این کتاب رفتیم و قرار شد من آن را از انگلیسی به فارسی بازگردانی کنم. موضوع این کتاب، دوستی قدیمی تعدادی مرد است که در یک کافه گرد هم می‌آیند. هر دفعه هم مهمانی را دعوت می‌کنند و دعوت هر مهمان موجب ماجراهای جداگانه‌ای می‌شود که در مقاطع جدا از هم در داستان روایت می‌شوند. این کتاب هم حال وهوایی معمایی دارد.

مترجم کتاب «خدا و من: 365 دعا برای بچه‌ها» ادامه داد: کتاب دیگر «ادیسون» است که درباره زندگی ادیسون مخترع مشهور آمریکایی است. این کتاب برای مخاطبان نوجوان تا بزرگسال است و زندگی‌نامه، جزئیات و چگونگی تحصیلات او را در خود دارد. این کتاب را جان آدکینز نوشته است.

بهادران گفت: ترجمه «روح در روح» نوشته گری روکوف، اثر دیگری است که از طرف نشر قطره آماده چاپ است. این کتاب هم که طی چند سال اخیر نوشته شده است، حالتی روانشناسانه دارد و در واقع به نوعی راهنمای زندگی است.

وی در پایان گفت: این 4 کتاب مراحل مقدماتی چاپ را طی کرده و همگی مجوز چاپ را اخذ کرده‌اند و در حال حاضر در انتظار انتشارشان هستم.