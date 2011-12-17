راهداران به لباس راهداری خود افتخار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله مهمان نواز ظهر شنبه در دیدار اعضای شورای حمل و نقل خراسان شمالی اظهار داشت: خدمت به خلق خدا مرتبه از ایمان انسان است که باعث اقتدار نظام اسلامی می شود.

وی تصریح کرد: راهدارانی که در استان خراسان شمالی به مسافران و زائران امام رضا(ع) خدمت می کنند از خادمان آن امام بزرگوار هستند و این توفیقی الهی است که نصیب هر کسی نخواهد شد به شرط اینکه قربت الی الله باشد.

وی با بیان اینکه زندگی با شرافت و عزت ارزشمند است افزود: عزت و شرافت پایه و اساس یک زندگی مطلوب محسوب می شود.

آیت الله مهمان نواز با بیان اینکه حمل و نقل از ارکان اساسی و زیر بنایی کشور است گفت: امیدوارم با تلاشها و تعامل های مجموعه های مرتبط در بخش راه و حمل و نقل شاهد وضعیت مطلوب تری در این بخش باشیم.

رئیس شورای حمل و نقل خراسان شمالی نیز در این دیدار با بیان اینکه خدمت به روستائیان از اولویتهای کاری اداره کل راه و ترابری است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون 100 کیلومتر راه روستایی آسفالت شده که انتظار می رود تا پایان سال این مقدار به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

ابوالفضل باقرنیا در خصوص راههای اصلی و شریانی نیز افزود: در راههای اصلی استان سالانه بیش از 20 میلیون خودرو از محورهای مواصلاتی عبور می کنند که اغلب آنان زائران بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) هستند.

وی تصریح کرد: اداره کل راه و ترابری سالانه بیش از 72 میلیارد تومان برای بخش راهسازی هزینه می کند که با احتساب اعتبارات که در طول سال تزریق می شود این میزان به 102 میلیارد تومان نیز می رسد.

مدیر کل راه و ترابری خراسان شمالی ادامه داد: در بخش حمل و نقل نیز استان خراسان شمالی میانگین سن ناوگان باری این استان پایین تر از میانگین کشوری آن است.

باقرنیا اظهار داشت: میانگین عمر ناوگان باری در کشور حدود 12.5 سال است اما این شاخص در خراسان شمالی 11.9 سال است.

وی اضافه کرد: اکنون 13 هزار و 243 دستگاه کامیون و کامیونت در ناوگان حمل و نقل باری استان خراسان شمالی فعالیت دارند که 248 دستگاه آن عمری بالای 40 سال دارند.

رئیس شورای حمل و نقل خراسان شمالی قدیمی ترین بخش ناوگان حمل و نقل استان را مینی بوس ذکر کرد و گفت: تا پایان امسال 25 دستگاه مینی بوس جدید و نو جایگزین ناوگان حمل و نقل می شود.