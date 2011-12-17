شب شعر و نمایشگاه حماسه نهم دی ماه در تربت حیدریه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا رحمانی صبح شنبه در جلسه "بزرگداشت یوم الله 9 دی" در دفترامام جمعه این شهرستان از برگزاری جلسات با عنوان نقش مردم در خاموش کردن فتنه ها و تجلیل از شهدای 9 دی تربت حیدریه در سال 57 به این مناسبت خبر داد.

وی با بیان اینکه باید همه در گرامیداشت این روز مهم و آشنایی نسل جوان با فتنه ها تلاش کنند، افزود: بصیرت ملت ما باعث شد تا فتنه دشمنان خاموش شود و روز 9دی یک روز تاریخی و ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شود.

همایش ویژه دانشجوایان از جمله پیشنهادات حجت الاسلام رحمانی در رابطه با بزرگداشت 9 دی بود.

امام جمعه تربت حیدریه در جسله اعضا ستادگرامیداشت 9 دی گفت: ملت ایران اسلامی درس های ایثار و بصیرت را به شایستگی از مکتب عاشورا فرا گرفته است و 9 دی در تاریخ انقلاب اسلامی برای تربت حیدریه یک یوم الله است.

حجت الاسلام مهدی شریعتی تبار اظهارکرد: این مردم در سال 57 با محوریت علما و آموزه های اسلامی و لبیک به فرمان حضرت امام آمدند و نماد طاغوت را با تقدیم 10شهید نابود کردند.

وی افزود: خنثی شدن توطئه فتنه گران با حضور مردمدر روز 9 دی برای کل کشور یوم الله است و باید این روز عزیز را تکریم و تعظیم و یاد آوری کنیم.

وی بیان کرد: سه عنصر باعث خنثی شدن توطئه دشمنان شد که عبارتاست از عنصر اسلام، ولایت و مردم که این عناصر کلیدی و محوری هستند و باید قدر آن را بدانیم.