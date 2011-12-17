10 فیلم در بخش بومی جشنواره فیلم کوتاه کل گراش رقابت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمهای انتخاب شده همگی مستند هستند و در میان آنها سه فیلم از استان بوشهر و هفت فیلم از استان فارس (چهار فیلم از شیراز، دو فیلم از نورآباد ممسنی، و یک فیلم از استهبان) دیده می‌شود.

این بخش یکی از نزدیکترین بخشها به هدف اولیه‌ جشنواره است و هدف از آن، تشویق فیلم‌سازان به حفظ و ثبت و ضبط آثار و آداب و رسوم و میراث فرهنگی بومی است.

فیلمهای بخش بومی‌ را داورانی از هر سه استان داوری خواهند کرد که داریوش غریب‌زاده از بوشهر، علی رضایی از میناب هرمزگان و محمد کاظم محمودی از گراش به عنوان هیئت داوران این بخش برگزیده شده‌اند.

فیلمهای بی‌رنگ‌تر از یک رنگ (شهین دهقانی - بوشهر)، دبستان من گلستان من (مهدی تنگستانی–بوشهر)،سیراف در باد (قدرت مظاهری- بوشهر)، شاعر بوریاها (مصیب حنایی- شیراز)، عمارت ملک (حسین کامکاری-شیراز)، صخره‌نشینان( سید علیرضا هدایتیان –شیراز) ، نگینی بر حلقه زاگرس( سید علیرضا هدایتیان – شیراز)، بیتال (سجاد ایمانی- نورآباد ممسنی)، روزی که مرد می‌شویم(سجاد ایمانی- نورآباد ممسنی) ، نمدمالی(محمد حسین پاکباز- استهبان) در این رقابت حضور دارند.

این جشنواره با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لارستان، خانه فرهنگ، شورای اسلامی و شهرداری گراش از تاریخ 9 الی 11 دی ماه در سینما شهر قصه این شهرستان برگزار می شود.