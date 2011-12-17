زورگیران ترمینال غرب تهران دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد محمود مالمیر گفت: روز گذشته یکی از مسافران به مأموران گشت انتظامی کلانتری 209 ترمینال غرب مراجعه کرد و اعلام داشت هنگام سوار شدن به اتوبوس سه مرد به وی حمله کرده و با عنوان اینکه من افغانی هستم به صورتم گاز اشک آور زده و از من زورگیری کردند.

وی افزود: این مرد در توضیحاتش عنوان داشت که با کمک مردم موفق شده از دست زورگیران رهایی یابد ولی هر سه متهم موفق به فرار شده اند.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به حساسیت موضوع، اقدامات همه جانبه مأموران آغاز و ضمن تحت نظر قراردادن نقاط مختلف پایانه مسافربری، اقدام به بررسی پیرامون محوطه پایانه کردند تا اینکه موفق شدند با همکاری مالباخته چهره یکی از زورگیران را که در همان محل پرسه می زد شناسایی کنند.

وی ادامه داد: با شناسایی یکی از متهمان مأموران برای دستگیری وی اقدام کرده و در فرصتی مناسب بدون درگیری موفق شدند وی را که "امین" نام داشت دستگیر و برای تحقیقات به کلانتری منتقل کنند، اما در میان راه مأموران موفق شدند هر دو همدست این فرد را که "حسام" و "امیر" نام داشتند، نیز با کمک مالباخته شناسایی و آنها را نیز دستگیر کنند.

مالمیر بیان داشت: با دستگیری همدستان این فرد، هر سه متهم به کلانتری منتقل و پس از روبرویی با شاکی از آنها بازجویی به عمل آمد که متهمان در اعترافات خود به زورگیری از مالباخته اشاره و عنوان داشتند که با پرسه زدن در محوطه پایانه از مسافرانی که از شهرستان می آمدند به بهانه های مختلف اخاذی و یا زورگیری می کردند.

وی با اشاره به اینکه هر سه متهم برای انجام مراحل قضایی به دادسرا منتقل شده اند، افزود: به مسافرانی که قصد سفر از طریق پایانه های مسافربری را دارند هشدار داده می شود که مراقب افراد سودجو و شیاد باشند، زیر آنها به طرق مختلف سعی در سرقت و اخاذی از مسافران را دارند.