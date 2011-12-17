نمایشگاه دستاوردهای فناوری و پژوهشی استان کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه نمایشگاه پژوهش و دستاوردهای فناوری و پژوهشی استان کرمانشاه در پارک شاهد این شهر با حضور استاندار و برخی دیگر از مسئولان ارشد استان افتتاح شد.

سید دادوش هاشمی در این مراسم گفت: تولید علم و پژوهش همواره و در هر کجا دغدغه اصلی و مورد تاکید رهبر انقلاب است و معظم له در سفر به کرمانشاه هم با جدیت این مسئله را پیگیر شده اند.

استاندار کرمانشاه گفت: از دست اندرکاران و مسئولان برگزاری برنامه های هفته پژوهش و نیز برگزار کنندگان نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در استان کرمانشاه تشکر می کنم.

در ادامه این مراسم، رئیس مرکز آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه نیز گفت: گرچه با نقطه آرمانی هنوز فاصله زیادی داریم اما در عین حال از روند رو به رشدی نیز در حوزه پژوهش استان برخوردار هستیم.

محمدی افزود: حضور استان کرمانشاه در جشنواره های علمی کشور مانند خوارزمی، فارابی و نیز کسب عنوان استان نمونه در جشنواره "علم تا عمل" کشور، نشانه پیشرفت پژوهش و فناوری در استان است.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه تاکید کرد: برای برگزاری آیین های مربوط به هفته پژوهش و فناوری در کرمانشاه، هشت کمیته در زیر مجموعه ستاد برگزاری این آیینها تشکیل شده است.

محمدی در پایان افزود: این کمیته ها شامل "اطلاع رسانی"، "برگزاری نمایشگاه"، "تجلیل از پژوهشگران برتر"، "برگزاری همایشها و سخنرانی ها"، "آموزش و پژوهش فناوری"، "تورهای پژوهشی"، "ارزیابی و تهیه گزارش عملکرد و کمیته برگزاری کارگاههای آموزشی" است.

بر اساس این گزارش، این نمایشگاه از امروز تا سه شنبه هفته جاری به مدت چهار روز برای بازدید علاقمندان در پارک شاهد کرمانشاه دایر است.