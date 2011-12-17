به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی قبل از ظهر شنبه در دیدار با مسئولان اداره کل راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و حمل و نقل و پایانه های استان قم پیشرفت های این حوزه ها را چشم گیر دانست و گفت:‌ فعالیت های این بخش ها در چند سال اخیر شتاب خوبی گرفته است.



وی تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های مردم بحث مسکن است که با تدبیر دولتمردان و مسئولان، وعده‌های تأمین آن آبرومندانه و با سرعت در حال تحقق است، همچنین در بحث امنیت جاده‌ها نیز رشد بسیار خوبی حاصل شده است.



سعیدی با اشاره به این که در بخش‌های مسکن، حمل و نقل و راه، خدمات ارزنده‌ای شده است، یادآور شد: باید از آمار و ارقام و کمی وجدان و انصاف کمک گرفت تا بتوان کارهایی که در این حوزه‌ها شده را دید، البته انتقاداتی نیز وارد است که برای رشد و ارتقای کار باید بیان شود.



وی در ادامه ضمن قدردانی از ارائه گزارش مسئولان در این حوزه‌ها، اظهار داشت: کاری که برای خدا باشد آثاری جز این نمی‌ تواند داشته باشد و ما از چنان نیرو و توانایی برخورداریم که غیر از تخصص و آشنایی در کار صاحب ایمان و اراده ای هستیم که در کمتر ملتی در جهان سراغ داریم.



ویژگی ایمانی و ولایی مردم و مسئولان کشور در بین دیگر ملل کمتر دیده می شود



امام جمعه قم تصریح کرد: مسئولان، مدیران و مردم ما چنان ویژگی های ایمانی و ولایی دارند که کمتر می توان در بین اقوام دیگر ملل دید و بر ماست که برای این روحیه شکرگزار باشیم و این روحیه را بالنده و رو به رشد کنیم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود خدمت در قم را دارای قداست و اهمیت خاصی دانست و گفت: خدمتگزاران در قم برای حرم کسی کار می کنند که تعبیری که برای آن به کار رفته برای هیچ حرم دیگری عنوان نشده است و آن تعبیر اینست که قم آشیانه آل الله است و این به خدمتگزاران انرژی می دهد و برای آنان یک افتخار است.

