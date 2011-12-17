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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

اخبار باشگاه سپاهان/

"کرانچار" سه‌شنبه به کشورش باز می‌گردد/ جذب مهاجم جدید و برپایی اردو در کیش

"کرانچار" سه‌شنبه به کشورش باز می‌گردد/ جذب مهاجم جدید و برپایی اردو در کیش

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در زمان تعطیلات نیم فصل و برای حضور در کنار خانواده‌اش در سال جدید میلادی روز سه‌شنبه راهی کرواسی خواهد شد.

رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه تیم سپاهان در تعطیلات نیم فصل ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از دیدار با مس سرچشمه، تیم دو روز دیگر تمرین می‌کند و از روز سه‌شنبه تا دوشنبه هفته بعد (5 دیماه) تمرینات تیم تعطیل خواهد بود.

وی با بیان اینکه "زلاتکو کرانچار" روز سه‌‍شنبه راهی کشورش می‌شود، ادامه داد: با توجه به آغاز سال جدید میلادی زلاتکو به کرواسی می‌رود و روز بعد از تعطیلات ژانویه، به ایران بازمی‌گردد تا هدایت تمرینات تیم را برعهده بگیرد.

مدیرفنی تیم فوتبال سپاهان همچنین خاطرنشان کرد: در تعطیلات نیم فصل، سپاهان اردویی را در جزیره کیش برپا می‌کند. ضمن اینکه قصد داریم یک مهاجم خوب خارجی برای حضور قدرتمندانه در نیم فصل دوم لیگ برتر و مسابقات لیگ قهرمانان آسیا جذب کنیم.

خوروش در پایان با اشاره به روند رو به رشد سپاهان و عملکرد خوب این تیم در هفته‌های اخیر گفت: خوشبختانه با پیروزی برابر مس سرچشمه توانستیم به رده دوم جدول صعود کنیم و امیدواریم در نیم فصل دوم هم بتوانیم به ردههای بالاتر جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کنیم.

کد مطلب 1485665

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