رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه تیم سپاهان در تعطیلات نیم فصل ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از دیدار با مس سرچشمه، تیم دو روز دیگر تمرین میکند و از روز سهشنبه تا دوشنبه هفته بعد (5 دیماه) تمرینات تیم تعطیل خواهد بود.
وی با بیان اینکه "زلاتکو کرانچار" روز سهشنبه راهی کشورش میشود، ادامه داد: با توجه به آغاز سال جدید میلادی زلاتکو به کرواسی میرود و روز بعد از تعطیلات ژانویه، به ایران بازمیگردد تا هدایت تمرینات تیم را برعهده بگیرد.
مدیرفنی تیم فوتبال سپاهان همچنین خاطرنشان کرد: در تعطیلات نیم فصل، سپاهان اردویی را در جزیره کیش برپا میکند. ضمن اینکه قصد داریم یک مهاجم خوب خارجی برای حضور قدرتمندانه در نیم فصل دوم لیگ برتر و مسابقات لیگ قهرمانان آسیا جذب کنیم.
خوروش در پایان با اشاره به روند رو به رشد سپاهان و عملکرد خوب این تیم در هفتههای اخیر گفت: خوشبختانه با پیروزی برابر مس سرچشمه توانستیم به رده دوم جدول صعود کنیم و امیدواریم در نیم فصل دوم هم بتوانیم به ردههای بالاتر جدول ردهبندی لیگ برتر صعود کنیم.
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