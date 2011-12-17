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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۹

نشست علمی گلشن ابرار بانوان برگزار شد

نشست علمی گلشن ابرار بانوان برگزار شد

نشست پنجم پژوهشگران گلشن ابرار ویژه بانوان با محوریت تهیه شناسه مقالات از سوی پژوهشکده باقرالعلوم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نشست بانوان پژوهشگر با هدف ارتقاء و نظام¬مند کردن مقالات گلشن ابرار و با حضور استاد ناظر، حجت الاسلام محمد جعفر طبسی و دکتر عابدینی و با شرکت فعال پژوهشگران این مرکز برگزار شد.

در این نشست علمی- پژوهشی، مدیر گروه گلشن ابرار با تاکید بر ضرورت تهیه شناسه برای همه مقالات مجموعه گلشن ابرار قبل از شروع به تالیف آنها، حاضران را با فرم مربوطه آشنا و توضیحات لازم را ارائه کرد.

حجت الاسلام عبدالصمد جودتی از شرکت کنندگان خواست تا نظر مشورتی خود را در خصوص فرم شناسه تا جلسه هفته آینده تهیه و ارائه کنند تا پس از تصویب شورای علمی گلشن ابرار و تایید ریاست پژوهشکده جهت اجرا به پژوهشگران ابلاغ شود.

در ادامه این نشست نیز دکتر عابدینی توضیحات لازم را در زمینه بیوگرافی نویسی در غرب و تفاوت آن با تراجم نگاری در جهان اسلام بیان و حضار را با متد مختلف این کار علمی-پژوهشی آشنا کرد. 

در پایان این جلسه شرح حال خانم مهدوی دامغانی نوشته زینب مهاجری و بانو مرضیه دباغ نوشته سمیه سادات سجادی به عنوان دو تن از بانوان تاثیر گذار جهان تشیع  طرح و کلیات مقالات مورد استقبال حاضران در جلسه قرار گرفت و استاد ناظر نشست با دقت نظر نکات قابل توجهی را در راستای زیباتر شدن آثار مکتوب و اصلاح و تکمیل مقالات بیان کرد.
 

کد مطلب 1485666

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