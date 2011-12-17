نشست علمی گلشن ابرار بانوان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نشست بانوان پژوهشگر با هدف ارتقاء و نظام¬مند کردن مقالات گلشن ابرار و با حضور استاد ناظر، حجت الاسلام محمد جعفر طبسی و دکتر عابدینی و با شرکت فعال پژوهشگران این مرکز برگزار شد.

در این نشست علمی- پژوهشی، مدیر گروه گلشن ابرار با تاکید بر ضرورت تهیه شناسه برای همه مقالات مجموعه گلشن ابرار قبل از شروع به تالیف آنها، حاضران را با فرم مربوطه آشنا و توضیحات لازم را ارائه کرد.

حجت الاسلام عبدالصمد جودتی از شرکت کنندگان خواست تا نظر مشورتی خود را در خصوص فرم شناسه تا جلسه هفته آینده تهیه و ارائه کنند تا پس از تصویب شورای علمی گلشن ابرار و تایید ریاست پژوهشکده جهت اجرا به پژوهشگران ابلاغ شود.

در ادامه این نشست نیز دکتر عابدینی توضیحات لازم را در زمینه بیوگرافی نویسی در غرب و تفاوت آن با تراجم نگاری در جهان اسلام بیان و حضار را با متد مختلف این کار علمی-پژوهشی آشنا کرد.

در پایان این جلسه شرح حال خانم مهدوی دامغانی نوشته زینب مهاجری و بانو مرضیه دباغ نوشته سمیه سادات سجادی به عنوان دو تن از بانوان تاثیر گذار جهان تشیع طرح و کلیات مقالات مورد استقبال حاضران در جلسه قرار گرفت و استاد ناظر نشست با دقت نظر نکات قابل توجهی را در راستای زیباتر شدن آثار مکتوب و اصلاح و تکمیل مقالات بیان کرد.

