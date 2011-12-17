علی اوجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام پایان داوری بیش از 1000 اثر ارسالی به این دوره از جشنواره گفت: در دوره هفتم جشنواره «نقد مکتوب» 167 مجله با ما همکاری داشتند؛ حال آنکه در دوره فعلی بیش از 200 مجله با دبیرخانه همکاری داشتند. همچنین در حوزه خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و وبلاگ‌ها هم ما از نزدیک به 30 پایگاه اینترنتی اثر داشتیم.

وی بدون اعلام تعداد آثار برگزیده یا شایسته تقدیر این جشنواره افزود: ما در اکثر حوزه‌ها آثار برتر اعم از برگزیده یا شایسته تقدیر داریم؛ از جمله این حوزه‌ها می‌توان به شاخه‌های ادبیات داستانی، شعر، کلیات، دین، علوم اجتماعی، علوم و فنون، هنر و ادبیات فارسی اشاره کرد.

اوجبی در عین حال از فقدان اثر برتر در حوزه فلسفه و برخی دیگر از شاخه‌های این دوره از جشنواره «نقد کتاب» خبر داد و گفت: اتفاقی که برای اولین بار و در هشتمین جشنواره «نقد کتاب» رخ داده، این است که نویسنده‌ای داریم که 2 مقاله‌اش در 2 حوزه متفاوت برگزیده شده است.

دبیر این جشنواره «نقد کتاب» همچنین گفت: در حوزه خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و وبلاگ‌ها هم با اینکه تعداد کمی اثر به دبیرخانه آمده بود، در حوزه ادبیات داستانی یک اثر شایسته تقدیر شناخته شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های مراسم جشنواره «نقد کتاب» که پس فردا (دوشنبه 28 آذر) در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار می‌شود، افزود: در این مراسم از یک پیشکسوت حوزه نقد کتاب و نیز یک نشریه فعال در این حوزه تقدیر به عمل خواهد آمد.

به گفته اوجبی رونمایی از دو کتاب «ارمغان نقد» نوشته احمد فرامرز قراملکی و «نامه نقد» گردآوری محمود فتوحی از دیگر برنامه‌های هشتمین دوره جشنواره «نقد کتاب» است.