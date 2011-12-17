توجه اهل تسنن به مسابقات قرآن در تربت جام بی نظیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد رجایی در حاشیه سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی، اظهار داشت: شیوه ای جدید برای اولین بار در مسابقات قرآن استانی در استان خراسان رضوی پیاده شده که تحت عنوان راهمایان قاریان نام می گیرد.

وی افزود: در این روش استادان راهنما بعد از قرائت قاریان بررسی اجمالی را بر روی اشکالات روخوانی انجام می دهند و نکات قوت و ضعف در خواندن قاریان را بیان می کنند.

رجایی با اشاره به استقبال اهل تسنن در این دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف، تصریح کرد: همچنین در طول برگزاری مسابقات مشاهد شده که استقبال طوایف اهل تسنن از مسابقات بی نظیر است و حتی عده ای از آنان خواستار بودند که برای رفع روخوانی آنان کلاس هایی برپاشود.

استاد راهنمای سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی بیان کرد: برگزاری این مسابقات یک تلنگر برای اشاعه و ترویج فرهنگ قرآنی در بین مردم و به خصوص جوانان است و هم اکنون در این مقوله جای کار بسیاری داریم.