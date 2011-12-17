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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۷

در خراسان شمالی/

40 دانشجو مرکز علمی کاربردی بهزیستی از تسهیلات دانشجویی بهرمند شدند

40 دانشجو مرکز علمی کاربردی بهزیستی از تسهیلات دانشجویی بهرمند شدند

بجنورد - خبرگزاری مهر: سرپرست مرکز علمی کاربردی بهزیستی خراسان شمالی گفت: بیش از 40 دانشجو مرکز علمی کاربردی بهزیستی استان در سال جاری از تسهیلات دانشجویی بهره مند شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عبدی  با اشاره به پرداخت وام براساس سهمیه اعلام شده از سوی دانشگاه علمی کاربردی کشور، اظهار داشت: ازابتدای سال جاری تا کنون 47 نفر از وام های دانشجویی این مرکز استفاده کرده اند.

وی تصریح کرد: 70 میلیون  و 500  هزار ریال وام دانشجویی به 25 دانشجو در ترم تحصیلی گذشته و 22 دانشجو در ترم جاری و به میزان یک میلیون و 500 هزار ریال به ازای هر دانشجوی این مرکز پرداخت شده است.

وی با اشاره به حمایت از دانشجویان در بازپرداخت وامها، افزود: اقساط این تسهیلات 70 هزار ریال و پس از اتمام تحصیل خواهد بود.

 در حال حاضر 504نفر دانشجو در پنج رشته در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی خراسان شمالی تحصیل می کنند.

کد مطلب 1485669

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