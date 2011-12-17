سارق خودرو در غرب تهران دستگیر شد/ مراقب قفل و موارد ایمنی اتومبیلها باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کلانتری 118 ستارخان با اعلام این خبر گفت: روز گذشته هنگامی که اپراتور پلیس 110 گوشی خود را پس از به صدا درآمدن پاسخ داد، صدایی از آن سوی خط، خبر از سرقت یک خودرو را داد.

سرهنگ شهریار بشتام افزود: با اعلام سرقت خودرو به مأموران گشت کلانتری 118 ستارخان اقدامات برای شناسایی خودروی مسروقه و دستگیری سارق آغاز شد و مأموران گشت این کلانتری موفق شدند ساعتی بعد مشخصات خودروی مذکور را در فلکه دوم صادقیه شناسایی کنند.

وی اظهار داشت: مأموران پس از شناسایی خودروی مسروقه برای توقف آن اقدام کردند، اما راننده بدون توجه به دستور پلیس، متواری شد که همین امر باعث تعقیب و گریزی چند دقیقه ای میان راننده و مأموران شد.

این مسئول ادامه داد: در این تعقیب و گریز، راننده سعی کرد با انجام حرکات مارپیچ و انحراف به چپ و راست از دست قانون بگریزد اما موفق نشده و با سرعت عمل مأموران کلانتری 118 ستارخان بازداشت و برای انجام تحقیقات به کلانتری منتقل شد.

وی بیان کرد: با انتقال متهم به کلانتری تحقیقات آغاز شد و متهم در بازجوییهای انجام شده به جرم خود مبنی بر سرقت خودرو اعتراف کرد و عنوان داشت که خودروی مذکور را از خیابان جناح به سرقت برده است.

بشتام با اشاره به اینکه متهم در بازجوییهای انجام شده به چند فقره سرقت دیگر در نیز اعتراف کرده است، افزود: در حال حاضر متهم برای انجام تحقیقات بیشتر در مورد سرقتهای احتمالی پیشین به پایگاه دوم پلیس آگاهی منتقل شده است.

وی ضمن هشدار به شهروندانی که قصد پارک خودروی خود را در معابر دارند، عنوان کرد: شهروندان هنگام ترک خودرو در معابر حتما ملاحظه کنند که خودروی آنها دارای قفل و موارد ایمنی باشد، چراکه سارقان به انتظار لحظه ای غفلت نشسته اند تا به سرقت اقدام کنند.