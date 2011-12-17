صنم کیوانی، دبیر دومین دوره جشنواره فیلم کوتاه سپنتا در توضیح کم و کیف برگزاری این جشنواره به مهر، گفت: در این جشنواره که دومین دوره خود را تجربه می‌کند، 20 فیلم ساخته کودکان و نوجوانان طی دو روز در تاریخ اول و دوم دی ماه به نمایش گذاشته خواهند شد.

وی در ادامه افزود: جشنواره فیلم کوتاه سپنتا در دومین سال برگزاری، به طرح ساخته‌های سینمایی کوتاه کودکان و نوجوانان 8 تا 16 ساله خواهد پرداخت و هیأتی چهار نفره متشکل از خسرو سینایی، عزیزالله حاجی‌مشهدی، مصطفی خرقه‌پوش و مهران سپهران آثار حاضر در جشنواره را مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

لازم به ذکر است دومین دوره جشنواره فیلم کوتاه سپنتا به همت دپارتمان سینمای دیجیتال مجتمع فنی تهران در روزهای ذکر شده و در ساعت 4 تا 7 در خانه هنرمندان ایران برنامه خواهد داشت.