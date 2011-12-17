دانشگاه ها بهترین مکان ترویج فرهنگ ایثار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانی ظهر شنبه در جمع دانشجویان شاهد دانشگاه آزاد علی آبادکتول افزود: امروز قلم شما عزیزان در صحنه جنگ نرم از اسلحه دشمن کاربردی تر است.

وی با اشاره به پیام تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر رسیدگی به امور فرهنگی و آموزشی فرزندان شهدا و ایثارگران، بر نظارت کیفی بر نحوه تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر تاکید کرد.

جهانی افزود: بدون شک این فرمان حضرت امام (ره) نشان از دور اندیشی ایشان است که بایست از سوی همه مراکز علمی نهادینه شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول نیز با بیان این مطلب که عامل اصلی پیشرفت و موفقیت دانشگاه آزاد اسلامی، مدیریت و انتقال دانش با کارکردی پیشتازانه در عرصه آموزش عالی است، حرکت در مسیر جهش علمی و تحصیلات تکمیلی را یکی از رویکردهای مهم و بنیادین دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد.

علیرضا ایرانبخش افزود: بی تردید حضور یادگاران جهاد و شهادت که طلایه داران آرمان های مقدس ملتی خداجو هستند منشاء بروز و ظهور برکاتی است که این نهاد علمی و معنوی را در رسیدن به این هدف مهم مدد خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که ارتقاء وضعیت آموزشی و جایگاه اجتماعی دانشجویان شاهد و ایثارگر یکی از اولویت های ستاد شاهد و ایثارگران این واحد دانشگاهی است، از فاکتورهایی همچون ایجاد نشاط و شادابی، انگیزه تحصیلی، امید به آینده، افزایش اعتماد به نفس و خودباروری به عنوان پله های ارتقاء علمی یاد کرد.