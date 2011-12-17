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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۸

موحدی در گفتگو با مهر:

33 هزار راس دام در رابر علیه تب مالت مایه کوبی شدند

33 هزار راس دام در رابر علیه تب مالت مایه کوبی شدند

رابر - خبرگزاری مهر: سرپرست دامپزشکی رابر از مایه کوبی 33 هزار و 126 راس دام بر علیه بیماری تب مالت در این شهرستان طی سال جاری خبر داد.

فاطمه موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دامپزشکی راور طی سال جاری تعداد 31 هزار و 295 راس دام سبک و هزار و 831 راس دام سنگین را علیه بیماری تب مالت مایه کوبی کرده است.

وی با بیان اینکه تب مالت قابل انتقال به انسان است افزود: این بیماری از طریق تماس با ترشحات زخمی و جنین سقط شده دام مبتلا و همچنین مصرف فرآورده های لبنی غیرپاستوریزه به انسان منتقل می شود.

موحدی ابراز داشت: از جمله علائم این بیماری در انسان می توان به تب دوره ای، لرز شدید، تعرق زیاد، یبوست و بی اشتهایی  اشاره کرد.

این مسئول ادامه داد: همیشه پیشگیری از بروز بیماری بهترین راه برای مقابله با بیماری هاست.

وی ادامه داد: با جلوگیری از ورود دام های قاچاق، انجام به موقع واکسیناسیون می توان تا حد زیادی از بروز این بیماری جلوگیری کرد.

موحدی گفت: شهروندان باید فرآورده های لبنی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و به صورت پاستوریزه تهیه کنند.

کد مطلب 1485679

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