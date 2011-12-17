33 هزار راس دام در رابر علیه تب مالت مایه کوبی شدند

فاطمه موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دامپزشکی راور طی سال جاری تعداد 31 هزار و 295 راس دام سبک و هزار و 831 راس دام سنگین را علیه بیماری تب مالت مایه کوبی کرده است.

وی با بیان اینکه تب مالت قابل انتقال به انسان است افزود: این بیماری از طریق تماس با ترشحات زخمی و جنین سقط شده دام مبتلا و همچنین مصرف فرآورده های لبنی غیرپاستوریزه به انسان منتقل می شود.

موحدی ابراز داشت: از جمله علائم این بیماری در انسان می توان به تب دوره ای، لرز شدید، تعرق زیاد، یبوست و بی اشتهایی اشاره کرد.

این مسئول ادامه داد: همیشه پیشگیری از بروز بیماری بهترین راه برای مقابله با بیماری هاست.

وی ادامه داد: با جلوگیری از ورود دام های قاچاق، انجام به موقع واکسیناسیون می توان تا حد زیادی از بروز این بیماری جلوگیری کرد.

موحدی گفت: شهروندان باید فرآورده های لبنی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و به صورت پاستوریزه تهیه کنند.