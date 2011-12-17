نرخ بیکاری در استان زنجان 1,7 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد جهاد اقتصادی، عملکرد دستگاههای اجرایی و همت و برنامه ریزی مدیران در هشت ماهه گذشته در تحقق جهاد اقتصادی را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: تلاش در همه بخشها و کمیته ها قابل قبول است.

وی با اشاره به تکمیل تحول نظام اداری اظهار داشت: 15 محور کاربری در تحول نظام اداری است لذا با سرعت جلو رفته و کار را در چارچوب سیاستهای اداری کشور پیش برده و نسبت به تکمیل و تعیین تکلیف فضاهای تصمیم گیری های درست اتخاذ شده است.

استاندار زنجان تاکید کرد: فضاهایی که مازاد هستند مجوزفروش داده شود یا به دستگاه دیگر منتقل می شود و به فضاها و زمینهایی که مازاد هستند مجوز فروش داده شود.

وی بر لزوم تعیین تکلیف هر چه سریعتر سهمیه اعتبارات استان اشاره کرد و گفت: دستگاهها برای جذب اعتبار از وزارتخانه تلاش کرده و برای جذب اعتبار و سهمیه بیشتر از بودجه سال 91 برنامه ریزی و اقدام کنند.

رئوفی نژاد گفت: با روند سریع پرداخت تسهیلات بهره برداری و جذب سرمایه گذار در استان بیشتر می شود.

وی در ادامه گفت: سرعت پرداخت تسهیلات را در استان افزایش داده و سهمیه هر یک از اعتبارات بانکها مشخص شود و بانکها هر چه سریعتر برای ابلاغ تسهیلات به بخشها معرفی شده و اقدام کنند.

استاندار زنجان افزود: 40 واحد تولیدی فعال در استان وجود دارد و 60 درصد از این واحدها با ظرفیت پایین فعالیت می کنند.

رئوفی نژاد فضای کسب و کار در استان را فضای خوبی اعلام کرد و گفت: باید این فضا در استان افزایش پیدا کند و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی برطرف شود.

وی گفت: استان زنجان در دو شاخص از میانگین کشوری بالاتر است، در جذب سرمایه گذار و سرعت صدور مجوزها لذا با روند سریع این دو شاخص استان در هدف گذاری سال 91 می تواند توسعه خوبی را در همه حوزها در دستوری کاری خود قرار دهد.

وی بحث راه کشاورزی و سدها را بحث بسیار مهم یاد کرد و گفت: این سه بحث برای استان مهم است و فرصت های لازم برای توسعه این سه بخش باید در دستور کار مدیران قرار گیرد.

در پایان این مراسم از عملکرد سریع کمیته های صنعت، معدن و تجارت، راه و ترابری، فنی و حرفه ای، شرکت شهرکهای صنعتی و منابع طبیعی تجلیل و قدردانی شد.