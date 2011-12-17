کشف 40 کارتن اجناس قاچاق و دستگیری دلالان در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی محرابی اظهار داشت: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ در راستای اجرای طرح امنیت محله محور موفق به دستگیری یکی از قاچاقچیان کالا معروف به "رامین خیزی" و کشف 40 کارتن اجناس قاچاق شدند.

وی افزود: این مأموران در راستای شناسایی و دستگیری دلالان و قاچاقچیان کالا و در اجرای طرح امنیت محله محور، موفق به شناسایی یکی از قاچاقچیان مواد محترقه و سیگار قاچاق شده و برای دستگیری وی اقدامات خود را آغاز کردند.

این مسئول گفت: فرد مذکور که "رامین" نام داشت و دارای سوابق قاچاق کالاست و به "رامین خیزی" معروف بود از مدتی پیش در انبار خود واقع در چهاردانگه اقدام به انبار کردن کالای قاچاق کرده و مأموران پلیس در تحقیقات خود موفق شدند این محل را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را در محل مذکور توقیف و بازداشت کنند.

وی افزود: این متهم و همدستانش با انبار کالاهای قاچاق در محل مذکور اقدام به فروش غیرقانونی مواد محترقه، سیگار و کالاهای قاچاق دیگر می کردند که مأموران پلیس آنها را بازداشت کردند.

این متهمان که "رامین"، "محمد" و "یعقوب" نام دارند، در حال حاضر برای انجام تحقیقات بیشتر در ستاد پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ بازداشت هستند و از انبار مذکور تعداد 40 کارتن شامل پنج هزار و 760 بسته انواع کالای قاچاق کشف و ضبط شده است.