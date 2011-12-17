105 شرکت در نمایشگاه صنعت حفاری اهواز شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه در بخشهای تولید قطعات دکلهای حفاری، مکانیک، الکترونیک، ابزار درون چاهی و برون، نمودارگیری و تجهیزات حفاری سرچاهی برگزار می شود.

این شرکتها از تولیدکنندگان توانمند داخلی و خارجی هستند که به منظور تعامل بیشتر در زمینه ساخت و بومی سازی ماشین آلات حفاری در این نمایشگاه شرکت دارند.



تاکنون بیش از60 درصد قطعات صنعت حفاری در کشور بومی سازی شده و این نمایشگاه برای تبادل اطلاعات و ایجاد سرمایه گذاری برای ساخت ماشین آلات و تجهیزات کامل حفاری است.



تاکنون بومی سازی قطعات صنعت حفاری 200 هزار میلیارد تومان صرفه جویی برای کشور داشته است. هر یک از ماشین آلات حفاری از چند هزار قطعه حفاری ساخته می شود که هدف بومی سازی کامل این تجهیزات است.



با تحریم ایران از ورود بیش از90 هزار قطعه پرمصرف صنعت حفاری به داخل کشور جلوگیری شد.



نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری کشور یکم تا پنجم دی ماه در اهواز برگزار می شود.

