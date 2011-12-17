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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

منتظری به مهر خبر داد:

14 عنوان کتاب تازه در گلستان رونمایی می شود

14 عنوان کتاب تازه در گلستان رونمایی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از رونمایی 14 عنوان کتاب جدید با عنوان تازه ترین کتب تألیفی نویسندگان استان در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب استان خبر داد.

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روزانه 2 کتاب از تازه ترین تألیفات نویسندگان استان در این نمایشگاه رونمایی می شود.

وی افزود: طی زمان برگزاری نمایشگاه مجموعاً 14 عنوان کتاب جدید با حضور نویسندگان و محققان استانی به علاقه مندان معرفی خواهد شد.

وی اظهار داشت: کاروان اهدای کتاب به 100 مدرسه و مسجد و  60 پایگاه انتظامی نیز در مدت برگزاری نمایشگاه  در سراسر استان به راه می افتد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ادامه داد: اجرای نمایش همراه با معرفی کتاب، اجرای مسابقات فرهنگی و هنری، اجرای تعزیه در محوطه بیرونی نمایشگاه از دیگر برنامه هایی است که در مدت برگزاری این نمایشگاه اجرا می شود.

منتظری عنوان کرد: برگزاری 5 نشست فرهنگی و 2 جلسه نقد کتاب با حضور مهمانان کشوری و صاحب نظران، از برنامه های شاخص در این نمایشگاه است.

وی اضافه کرد: کاروان پیاده روی با شعار " ورزش، دانایی و توانایی" در روز پنج شنبه هفته جاری متشکل از 500 نفر از ورزشکاران، خبرنگاران، دانشجویان، هنرمندان، جمعیت هلال احمر و سایر علاقه مندان از مقابل تالار فخرالدین اسعد گرگانی به سمت میدان وحدت ( شهرداری) حرکت خواهد کرد.

وی همچنین از انتشار " کتاب در آیینه اندیشه ها" تا پایان سالجاری خبر داد و گفت: دفتری در محل برگزاری نمایشگاه قرار داده شده که علاقه مندان می توانند از یک تا 3 سطر در مورد کتاب در آن یاداشت بنویسند و ماحصل آن به عنوان یک کتاب با جملات زیبا تا پایان سالجاری به چاپ خواهد رسید.

وی اعلام کرد: نمایشگاه خوشنویسی با موضوع کتاب و خلق 50 اثر، قصه گویی و نقالی و برگزاری کارگاه های مطالعه و پژوهش و تعویض کتب کهنه با کتب جدید نیز از برنامه های این نمایشگاه است.

گفتنی است ششمین دوره نمایشگاه کتاب گلستان از 28 آذر ماه با حضور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح و تا 4 دی ماه نیز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1485686

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