14 عنوان کتاب تازه در گلستان رونمایی می شود

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روزانه 2 کتاب از تازه ترین تألیفات نویسندگان استان در این نمایشگاه رونمایی می شود.

وی افزود: طی زمان برگزاری نمایشگاه مجموعاً 14 عنوان کتاب جدید با حضور نویسندگان و محققان استانی به علاقه مندان معرفی خواهد شد.

وی اظهار داشت: کاروان اهدای کتاب به 100 مدرسه و مسجد و 60 پایگاه انتظامی نیز در مدت برگزاری نمایشگاه در سراسر استان به راه می افتد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ادامه داد: اجرای نمایش همراه با معرفی کتاب، اجرای مسابقات فرهنگی و هنری، اجرای تعزیه در محوطه بیرونی نمایشگاه از دیگر برنامه هایی است که در مدت برگزاری این نمایشگاه اجرا می شود.

منتظری عنوان کرد: برگزاری 5 نشست فرهنگی و 2 جلسه نقد کتاب با حضور مهمانان کشوری و صاحب نظران، از برنامه های شاخص در این نمایشگاه است.

وی اضافه کرد: کاروان پیاده روی با شعار " ورزش، دانایی و توانایی" در روز پنج شنبه هفته جاری متشکل از 500 نفر از ورزشکاران، خبرنگاران، دانشجویان، هنرمندان، جمعیت هلال احمر و سایر علاقه مندان از مقابل تالار فخرالدین اسعد گرگانی به سمت میدان وحدت ( شهرداری) حرکت خواهد کرد.

وی همچنین از انتشار " کتاب در آیینه اندیشه ها" تا پایان سالجاری خبر داد و گفت: دفتری در محل برگزاری نمایشگاه قرار داده شده که علاقه مندان می توانند از یک تا 3 سطر در مورد کتاب در آن یاداشت بنویسند و ماحصل آن به عنوان یک کتاب با جملات زیبا تا پایان سالجاری به چاپ خواهد رسید.

وی اعلام کرد: نمایشگاه خوشنویسی با موضوع کتاب و خلق 50 اثر، قصه گویی و نقالی و برگزاری کارگاه های مطالعه و پژوهش و تعویض کتب کهنه با کتب جدید نیز از برنامه های این نمایشگاه است.

گفتنی است ششمین دوره نمایشگاه کتاب گلستان از 28 آذر ماه با حضور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح و تا 4 دی ماه نیز ادامه خواهد داشت.