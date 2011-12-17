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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

ثبت اسناد در دفترخانه‌ها بدون کارت پایان خدمت قانونی شد

ثبت اسناد در دفترخانه‌ها بدون کارت پایان خدمت قانونی شد

رئیس کانون سردفتران و سردفترایاران گفت: در پی تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان ثبت هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی دیگر نیاز به کارت پایان خدمت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی اردکانی با اشاره به ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی گفت: براساس بند "و" این قانون مقرر شده بود که ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم و غیرمستقیم در دفاتر اسناد رسمی نیاز به بررسی وضعیت مشمول دارد ولی سرانجام پس از رایزنی ها و انجام کار کارشناسی توسط کانون سردفتران و ستاد کل نیروهای مسلح پس از چند ماه در کمیسیون های مجلس، مصوب شد که بند "و" حذف شود.

وی افزود: بنابراین با اجرای این قانون از این پس انجام هرگونه ثبت نقل و انتقال در دفاتر رسمی نیاز به تعیین تکلیف سربازی و ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت ندارد و افراد ذکور که به سن قانون هجده سال تمام رسیده اند می توانند بدون کارت پایان خدمت نسبت به جابجایی هرگونه سند رسمی اقدام کنند.

رئیس کانون سردفتران گفت: اصلاح مواردی از قانون خدمت وظیفه عمومی در جلسه علنی دوم آبان ماه سال جاری تصویب شد و در تاریخ دوم آذرماه به تأیید شورای نگهبان رسیده و بند "و" ماده 10 حذف شد.

پیش بینی می شود با این اقدام مجلس جلوی تخلفات مربوط به وضعیت مشمولین در ارتباط با امور ثبتی گرفته شود.

کد مطلب 1485688

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