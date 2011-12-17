بزرگترین مجتمع تولید قارچ و مربای خاورمیانه کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین مجتمع تولید قارچ و مربای خاورمیانه در ارومیه ظهر شنبه با حضور مسئولان جهاد کشاورزی در زمینی به مساحت هفت هکتار با سرمایه گذاری 200 میلیارد ریال که چهار میلیون یورو آورده شخصی توسط یکی از ایرانیان مقیم سوئد تامین می شود، کلنگ زنی شد.

با راه اندازی این واحد تولیدی برای 400 نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی شده و ظرفیت این واحد برای تولید قارچ هشت هزار و 640 تن در سال و یک هزار و 800 تن مربا بوده که مشتمل بر 100 سالن و دو سردخانه در سه فاز احداث می شود.

کمپوست، مربای قارچ، مربای گردو و کنسرو از تولیدات این واحد بوده که پیش بینی می شود 75 درصد از تولیدات آن به خارج از کشور صادر شود.

