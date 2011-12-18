به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در 20 فصل تنظیم شده است که میراث شاه عباس، کودکی پرآشوب و مصادره قدرت، شاه عباس زمام امور را در دست می‌گیرد، بازپس‌گیری خراسان از ازبک‌ها، ماجراجویان انگلیسی در خدمت شاه عباس، حملات مدام، شاه عباس عثمانی‌ها را بیرون می‌راند و ... برخی از فصل‌های کتاب است.

در پی هم پیمانان اروپایی، پیشروی به سوی خلیج فارس؛ تبعید جمعی و قتل فرزند، تسخیر هرمز، تصرف قندهار و بغداد، کشمکش ایلچیان، مرگ شاه عباس و ...دیگر فصل‌های این کتاب است.

فصل‌های پایانی کتاب درباره رویکرد شاه عباس به هنر و تجارت اختصاص دارد و فصل پایانی نیز نگاهی گذرا به پادشاهان بعد از وی دارد.

شاه عباس صفوی فرمانروای مستبد و روشن‌بین ایران بود. او کشور را از وضعیت ملوک‌الطوایفی در آورد و حکومت مرکزی قدرتمندی تشکیل داد. او اقتصاد در حال زوال را با ایجاد امنیت، پول رایج باثبات و زیر‌ساخت‌های اقتصادی بسیار پیشرفته احیا کرد. دستاوردهای شاه عباس لقب «کبیر» را برایش به ارمغان آورد.

این کتاب علاوه بر شرح زندگانی شاه عباس و دستاورها و گاه ناکامی‌های او، درصدد است جایگاه شاه عباس و اهمیت وی را نه تنها در تاریخ ایران و جهان اسلام بلکه در تاریخ اروپا و غرب نیز نشان دهد.

کتاب «شاه عباس؛ پادشاه سنگدلی که به افسانه بدل شد» نوشته دیوید بلو از معدود سفرنامه‌های نوشته شده درباره ایران در عهد صفویه است که جدای از بررسی احوال و زندگی شاه عباس و نیز جامعه دوران وی به نوعی بازشناسی و تطبیق وقایع روزگار وی با دوران معاصر نیز پرداخته است.

نویسنده این کتاب دیوید بلو در این اثر سعی کرده است به این موضوع نقش شخصیت و حکومت شاه‌عباس صفوی در جامعه ایرانی و نیز اروپایی در زمان حیات او اشاره کند و به بررسی علت معرفی کم‌رنگ زندگی او در میان نویسندگان و مورخان غربی بپردازد.

بلو به عنوان نویسنده این اثر چهل سال پیش به اصفهان سفر می‌کند و از نزدیک مشاهدات خود را بازگو می‌کند . منبع اصلی کتاب ایرانی او تاریخ عالم آرای عباسی است که به دست وقایع‌نگار رسمی شاه عباس ، اسکندر بیگ‌منشی به رشته تحریر درآمده است و شرح وقایع تمامی دوران عباسی را در بر می‌گیرد.

به گفته مولف این کتاب از این گذشته بیشتر رویدادها و تحولاتی که در زمان سلطنت شاه عباس رخ داد ارتباط آشکاری با روزگار ما دارد و او در نوشتن این اثر به دنبال شناسایی و برقراری این رابطه بوده است.

کتاب اینگونه به پایان می‌رسد: شاید امروزه در ایران دیگر شاه عباس آن شخصیت افسانه‌ای نباشد. به دلیل افزایش مطالعات آکادمیک در باب دوران صفویه، چه در ایران و چه در غرب او به عنوان یک شخصیت تارخی با تمام نکات قوت و ضعفش، شکست‌ها و نیز موفقیت‌هایش به خوبی شناخته شده است. معهذا او همچنان در پندار عموم معتبر است و این را انتشار حداقل دو کتاب محبوب در سالیان اخیر که توسط نویسندگان ایرانی درباره او نوشته شده، اثبات می‌کند.

«شاه عباس؛ پادشاه سنگدلی که به افسانه بدل شد» در شمارگان 1650 نسخه به قیمت 11 هزار تومان در 328 صفحه منتشر شده است.