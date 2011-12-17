تبیان زنجان جایگاه 261 امین وب سایت برتر را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وب سایت تبیان زنجان که از بدو تاسیس تاکنون پربیننده ترین وب سایت تبیان استانی کشور است با بازدید روزانه بیش از 50000 در صدر وب سایت های استانی تبیان قرار گرفته است و اینک پس از تبیان.نت و مهرنیوز پربیننده ترین وب سایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور است.

همچنین در جدیدترین ارزیابی google analytics تبیان زنجان با ثبت رکورد جدیدی با بیش از دو میلیون صفحه وب در موتور های جستجو پس از تبیان.نت با کسب جایگاه دوم , بزرگترین وب سایت سازمان در نفوذ به موتور های جستجو است.

این در حالیست که ماهانه بطور متوسط بیش از یک میلیون صفحه از صفحات وب سایت تبیان مرکز زنجان توسط بازدیدکنندگان مشاهده میشود که متوسط توقف مراجعه کنندگان طبق آمار گوگل انالیتیکس , 42/2 دقیقه است.

روابط عمومی تبیان زنجان با اعلام این خبر افزود : تبیان زنجان با توجه به توان مجموعه خود , برنامه های جدیدی در حوزه تجمیع و اطلاع رسانی با مدیریت استان در هفته های جاری رونمایی خواهد نمود که در نوع خود در کشور منحصر بفرد است و مجموعه در تلاش است تا با تکیه بر توان اعضا خود این جایگاه را به زیر 100 سایت برتر ایران ارتقا دهد .

