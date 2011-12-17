پارک خطی در حاشیه بولوار توس احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضاظفرجعفرزاده اظهارکرد: با توجه به لزوم زیبا سازی و کاهش آلودگی هوا و همچنین افزایش سرانه فضای سبز عملیات اجرای این پارک خطی از تقاطع خیام - توس در امتداد بولوار توس اجرا می شود.

وی تصریح کرد: وسعت این پارک 15هزار و 672 مترمربع برنامه ریزی شده که از مقدار 7هزار و 569 متر مربع به فضای سبز و بقیه آن به ساخت ابنیه اختصاص داده شده است.

ظفرجعفرزاده اظهارداشت: از دیگر مشخصات این پروژه می توان به عملیات لوله گذاری و استفاده از مخازن بتنی که حجم آن 200متر مکعب است برای آبیاری با آب غیرشرب اشاره کرد.

شهردارمنطقه دو مشهد با اشاره به اینکه این پروژه بیش از 3میلیارد و600 میلیون ریال هزینه دارد بیان داشت: برای زیباسازی منظر شهری و تامین روشنایی از پایه چراغ های مناسب و همچنین گونه های گیاهی که با شرایط جوی سازگارند استفاده شده است.