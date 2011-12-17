خودروهای خدمات شهری مشهد به سامانه مدیریت مکانیزه مجهز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نجفی اظهارکرد: با هدف شناسایی و مدیریت مکانیزه خودروهای خدمات شهری سامانه "AVL" راه اندازی شده است که از طریق این سامانه علاوه بر کنترل فعالیت های نظارتی، برنامه ریزی لازم برای بهره برداری 100 درصدی از این خودروها نیز محقق خواهد شد.

وی افزود: هم اکنون این سامانه بر روی 100 دستگاه خودروی خدمات شهری بصورت آزمایشی نصب شده که تمامی فعالیتهای انجام شده از سوی یک خودرو خدماتی چون زمان توقف، بارگیری و مسیر سرعت آن ثبت می شود.

وی بیان کرد: طرح مدیریت مکانیزه فعالیت خودروهای خدمات شهری گام مثبتی است که این سازمان در راستای آن حرکت کرده است و قدم های مثبتی نیز در این زمینه برداشته شده است.

نجفی گفت: نصب این سامانه روی خودروهای خدمات شهری ضمن اینکه هزینه زیادی ندارد، هزینه های نظارتی سازمان را نیز به طور محسوس کاهش می دهد.

وی تصریح کرد: با توجه به فصل سرما و تحت تاثیر قرار گرفتن مشهد از بارندگیهای پاییزه و زمستانی گفت : این سازمان همچنین برای اولین بار در کشور برای جلوگیری از تصادفات ناشی از یخ زدگی معابر در سال جاری از سامانه پایش دمای سطح معابر بر پایه GPRSکه لحظه به لحظه اطلاعات لازم در خصوص دما و یخ زدگی معابر را به مرکز ارسال می کند، استفاده خواهد شد.

وی همچنین افزود: در گام بعدی به دنبال آن هستیم تا با بکارگیری سامانه خودکار نسبت به محلول پاشی آب و نمک قبل از یخ زدگی معابر برای ایمن سازی خیابانها اقدام کنیم.

وی همچنین تصریح کرد : در پی این هدف سنسورهای پایش دما در پل های شهید برونسی و شهید فهمیده و همچنین تقاطع ولایت در بولوارشهید رستمی جهت اعلام دمای منطقه براساس GPRSنصب شده است.

این سیستم به طور خودکار دمای لحظه به لحظه این پل ها را اندازه گیری می کند و براساس آن می توان قبل از یخ زدگی و بروز سانحه اقدام کرد.

نجفی در خصوص مکانیزاسیون رفت و روب شهری افزود: در گذشته و در روش سنتی شاهد معضلات و مشکلات بسیاری در رفت و روب معابر و خیابان ها در نتیجه خطرات جانی و تلفات نیروی انسانی به دلیل سرعت ماشین های عبوری به خصوص در حین شب بوده ایم که به همین دلیل از سیستم مکانیزه بهره گیری شده است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین معضلات رفت و روب توسط کارگر انتقال خاک و نخاله به داخل سیستم فاضلاب شهری و مسدود شدن جوی ها و کانال ها و ایجاد لجن در مسیرهای خروجی است که نیاز به لایروبی جوی ها و کانال ها را در پی داشت که هم اکنون با مکانیزه شدن می توان از این ایرادات جلوگیری کرد.

مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری مشهد این سازمان با خرید جاروب مکانیزه با مخزن 5 متر مکعبی خود و مخزن آب با ظرفیت 500 لیتری و همچنین عرض کار متوسط 2.5 متر، رفت و روب معابر شهری را با ظرفیت 27 هزار متر مربع در ساعت انجام می دهد.