راه اندازی پژوهشکده مجازی زنان و خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین پیرسمساری پیش از ظهر شنبه در نشست تخصصی ارتقاء پژوهش در حوزه زنان و خانواده مهندسی پژوهشی زنان در استان را ضروری دانست و گفت: این اداره کل نیز در اقدامات خود سعی در رفع مشکل پژوهشی زنان کرده و به همین منظور 33 عنوان کاری را برای تحقیق و پژوهش استخراج کرده که به زودی در اختیار واحدهای دانشگاهی استان قرار میگیرد تا تحقیقات و پژوهشهای لازم را انجام دهند.
وی تشکیل اتاقهای فکر را برای شناسایی و رفع مشکلات حوزه زنان را یکی دیگر از اقدامات اداره کل متبوع خود اعلام کرد و گفت: البته بانک اطلاعات پژوهشی در حوزه زنان نیز تشکیل یافته و قصد داریم با برگزاری نشستهای علمی و حمایتهای لازم از برگزاری نمایشگاههای تخصصی و سمینارها وظیفه خود را به نحو احسن به انجام رسانیم.
پیرسمساری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: تولد نارس تحقیقات حوزه زنان و اتکای آن به مکاتب غربی باعث سطحی نگری و قشرینگری شده به گونهای که در مدیریت کلان کشوری نیز بهعنوان یک اصل سخت افزاری به این موضوع توجه میشود.
وی با بیان برخی از مشکلات در پژوهشهای حوزه زنان یادآور شد: کمبود اعتبارات، گسست تاریخی، ملی و اسلامی، غیر بومی و ژورنالیستی بودن مطالعات زنان از آفتهای فرهنگی این حوزه است که باید رفع شوند.
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