300 طرح پژوهشی در خراسان جنوبی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا گلرو پیش از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر خراسان جنوبی با اشاره به وجود نیروی انسانی متخصص و کارآمد در این استان، اظهار داشت: باید زمینه سازی برای استفاده بهینه از نیروی انسانی پژوهشگر و نوآور استان در دستور کار قرار گیرد.

جانشین رئیس ستاد بزرگداشت هفته پژوهش به هزینه سنیگین آموزش و رسیدن به مقاطع دکتری برای هر فرد اشاره کرد و افزود: در این راستا باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا افرادی که از خدمات آموزشی استان استفاده می کنند برای رفع مشکلات این استان نیز فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه نیروی انسانی در این استان ارزشمندترین حلقه توسعه است، افزود: پژوهش های انجام شده در استان تاکنون کاربردی بوده و در راستای توانمندی و پتانسیل های موجود انجام شده و منجر به پیشرفت آبادانی استان خواهد شد.

گلرو حلقه گمشده فرآیند آموزش و تحقیق را توسعه ایجاد مراکز رشد و پارک های علمی و فناوری عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا دفتر نخبگان استان سال گذشته آغاز به کار کرده است.

وی با اشاره به اهداف راه اندازی این مراکز در سطح استان، تصریح کرد: خروجی آموزش عالی با حمایت این مراکز شرایط خوبی برای بازار کار ایجاد می کند.

گلرو با اشاره به ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در استان، عنوان کرد: یکپارچه سازی مراسم تجلیل از پژوهشگران، فناوران، مدیران پژوهشگر و مدیران حامی پژوهش از شاخص ترین برنامه های این ستاد بوده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه منابع اعتباری مربوطه باید برای رفع نیازمندی های استان و با توجه به قابلیت های محوری استان هزینه شود، یادآور شد: فرهنگ سازی برای ایجاد پژوهش هایی که منجر به حل مشکلات، توسعه اقتصادی و افزایش سطح درآمد مردم در استان نهادینه شود.