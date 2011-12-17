ورود هیئت های حماس و فتح به قاهره/ شهادت یک جوان فلسطینی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه در قاهره اعلام کردند: هیئت های جنبش فتح و حماس برای پیگیری مفاد توافقنامه آشتی ملی امروز وارد پایتخت مصر شده اند.

به گفته منابع مذکور هیئت حماس شامل "موسی ابومرزوق"، "عزت الرشق"، "محمد نصر عزت" و "خلیل الحیه" و هیئت فتح شامل "عزام الاحمد"، "صخر بسیسو"، "زکریا الاغا" و "امین مقبول" است.

از سوی دیگر قرار است که نمایندگاه گروههای فلسطینی در روز بیستم ماه جاری میلادی(29 آذرماه) در قاهره راههای بازنگری سازمان آزادی بخش فلسطین را مورد بررسی قرار دهند.

این در حالی است که برخی خبرها از دیدار "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس قبل از 22 دسامبر حکایت دارد.

خبر دیگر اینکه منابع آگاه در پرونده امور اسیران فلسطینی اعلام کردند: "ابومحمد احمد الجعبری" مسئول نظامی گردانهای شهید "عزالدین القسام" شاخه نظامی حماس برای اجرای مرحله دوم مبادله اسیران فلسطینی(آزادی 550 اسیر باقیمانده) به قاهره رفته است.

شایان ذکر است که مشکلات امنیتی یکی از موانع پیش روی تلاشهای آشتی ملی میان فتح و حماس است که طرفین هنوز نتوانسته اند به توافقی درباره آن برسند.

از سوی دیگر منابع بیمارستانی درغزه از شهادت "ماجد محمود النباهین" 35 ساله در نتیجه حملات توپخانه رژیم صهیونیستی به اردوگاه "البریج" در نوارغزه خبر دادند.