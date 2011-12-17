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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

میرزایی در گفتگو با مهر:

پل قدیمی فاضل آباد ساماندهی می شود

پل قدیمی فاضل آباد ساماندهی می شود

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: شهردار فاضل آباد گفت: پل قدیمی این شهر با دو میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار ساماندهی می شود.

حسینعلی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان اعتبارات از محل اعتبارات داخلی شهرداری و حوادث غیرمترقبه شهرستان تامین شده است.

وی اظهار داشت: احداث پارک خطی، دیواره سازی حاشیه رودخانه و استقرار وسایل بازی کودکان ازجمله برنامه های اجرا شده در طرح ساماندهی است.

میرزایی بیان داشت: به منظور پاکسازی اطراف گل رودخانه از زباله و آورده های رودخانه ای هر ساله عملیات لایروبی اجرا می شود.

شهردار فاضل آباد با اشاره به قدمت بیش از یکصد ساله پل قدیمی انصاری فاضل آباد گفت: لازم است میراث فرهنگی و گردشگری گلستان نسبت به ثبت، نگهداری و مرمت پل قدیمی اقدام کند.

وی افزود: تاگنون هیچ گونه اعتبار از سوی میراث فرهنگی به پل قدیمی فاضل آباد تخصیص نیافته است.

علی آبادکتول در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1485702

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