پل قدیمی فاضل آباد ساماندهی می شود

حسینعلی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان اعتبارات از محل اعتبارات داخلی شهرداری و حوادث غیرمترقبه شهرستان تامین شده است.

وی اظهار داشت: احداث پارک خطی، دیواره سازی حاشیه رودخانه و استقرار وسایل بازی کودکان ازجمله برنامه های اجرا شده در طرح ساماندهی است.

میرزایی بیان داشت: به منظور پاکسازی اطراف گل رودخانه از زباله و آورده های رودخانه ای هر ساله عملیات لایروبی اجرا می شود.

شهردار فاضل آباد با اشاره به قدمت بیش از یکصد ساله پل قدیمی انصاری فاضل آباد گفت: لازم است میراث فرهنگی و گردشگری گلستان نسبت به ثبت، نگهداری و مرمت پل قدیمی اقدام کند.

وی افزود: تاگنون هیچ گونه اعتبار از سوی میراث فرهنگی به پل قدیمی فاضل آباد تخصیص نیافته است.

علی آبادکتول در شرق گلستان واقع شده است.