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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

در پنج ماه نخست سال؛

بیش از دو هزار ازدواج در ساوجبلاغ ثبت شد

بیش از دو هزار ازدواج در ساوجبلاغ ثبت شد

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ثبت احوال شهرستان ساوجبلاغ گفت: دو هزار و 322 مورد ازدواج در پنج ماهه نخست امسال در این شهرستان به ثبت رسیده است.

رضا فلاح نژاد درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بیشترین تعداد ازدواجها در این پنج ماه در ماه مرداد سال 1390 به ثبت رسیده است و درهمین مدت هزار و 766 نوزاد نیز تولدشان در این منطقه به ثبت رسیده است.

وی عنوان کرد: بیشترین تعداد طلاقها در ماه اردیبهشت رخ داده و 435 مورد طلاق از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه به ثبت رسیده و 443 مورد فوت نیز در همین مدت در اداره ثبت احوال ساوجبلاغ به ثبت رسیده است.

رئیس اداره ثبت احوال ساوجبلاغ عنوان کرد: وقایع چهار گانه ساوجبلاغ در سال 1389 شامل سه هزار و 161 ازدواج، سه هزار و 23 مورد تولد، 752 مورد وفات، و 667 مورد طلاق بوده است.

کد مطلب 1485703

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