به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد روز 24 اذر ماه توسط موسسه فیلمسازان جوان وارد شبکه نمایش خانگی می‌شوند.

"طهران، تهران" در نوروز 89 اکران عمومی شد و در جشنواره‌های متعدد خارجی به نمایش در آمده است.

فیلم سینمایی "طهران، تهران" از دو اپیزود "تهران، روزگار آشنایی" به کارگردانی داریوش مهرجویی و "تهران، سیم آخر" ساخته مهدی کرمپور تشکیل شده‌است. در این فیلم پانته‌آ بهرام، قربان نجفی، مهتاج نجومی، پرویز نوری و فریده سپاه منصور در اپیزود اول و رضا یزدانی، برزو ارجمند، رعنا آزادی ور، طناز طباطبایی و... در اپیزود دوم به ایفای نقش می پردازند.