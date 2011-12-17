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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

پس از دو سال/

"طهران، تهران" وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود

"طهران، تهران" وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود

فیلم سینمایی "طهران، تهران" ساخته داریوش مهرجویی و مهدی کرم پور از این هفته وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد روز 24 اذر ماه توسط موسسه فیلمسازان جوان وارد شبکه نمایش خانگی می‌شوند.

"طهران، تهران" در نوروز 89 اکران عمومی شد و در جشنواره‌های متعدد خارجی به نمایش در آمده است.

فیلم سینمایی "طهران، تهران" از دو اپیزود "تهران، روزگار آشنایی" به کارگردانی داریوش مهرجویی و "تهران، سیم آخر" ساخته مهدی کرمپور تشکیل شده‌است. در این فیلم پانته‌آ بهرام، قربان نجفی، مهتاج نجومی، پرویز نوری و فریده سپاه منصور در اپیزود اول و رضا یزدانی، برزو ارجمند، رعنا آزادی ور، طناز طباطبایی و... در اپیزود دوم  به ایفای نقش می پردازند.

کد مطلب 1485708

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