"شکارچی شنبه" در یک روز 8 میلیون فروخت

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم که از ابتدای هفته گذشته در 5 سینمای سینمای فلسطین (میدان فلسطین)، ققنوس (تهرانسر)، جی (16 متری امیری)، میلاد (میدان شهدا) و پیوند (میدان خراسان) و ماندانا (خاقانی- از چهارشنبه 23اذر) روی پرده رفته با استقبال خوب به ویژه از سوی اقشار مذهبی جامعه مواجه شده است.

بر اساس این خبر پس از فاز اول اکران این فیلم (اکران عمومی در سینماها) و فاز دوم که اکران خصوصی در محافل حوزوی و دانشگاهی را دبر می‌گرفت، فاز سوم اکران «شمارچی شنبه» به صورت اکران تمام وقت و طولی آغاز شد که با استقبال خوب همراه بود.

"شکارچی شنبه" با این استقبال توانست در روز گذشته به فروش 8 میلیون تومان در 6 سینمای اکران‌کننده فیلم دست یابد. بر این اساس این فیلم تا کنون به فروش 115میلیون تومانی دست یافته است.

بر اساس اعلام شرکت پخش فیلم جبرائیل (پخش‌کننده شکارچی شنبه) فاز سوم اکران این فیلم حداقل تا دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت.

پیش از این محسن صادقی؛ مدیرعامل جبرائیل فیلم در پاسخ به این سوال که چرا از همان فاز نخست برای اکران تمام سئانس با سینمادارها وارد مذاکره نشده و با نمایش‌های تک سئانس اکران فیلم را آغاز کرده اند گفته بود: سیاست‌گذاری ما از همان ابتدا بر اساس 5 فاز اکران طراحی شده بود.

وی گفته بود: می‌دانستیم که درباره فیلم "شکارچی شنبه" اکران عرضی پاسخگو نخواهد بود و باید اکران طولی را مدنظر داشته باشیم. در فاز اول و دوم اکران ما این فرصت را پیدا کردیم تبلیغات مناسب برای دیده شدن فیلم را انجام دهیم و سینماداران را هم برای اکران تمام سئانس مجاب کنیم.

فیلم سینمایی "شکارچی شنبه" داستان شکل گیری شخصیت یک صهیونیست متعصب از دوران کودکی را به تصویر می کشد.علی نصیریان بازیگر اصلی این فیلم است و دیگر بازیگران آن عبارتند از: امیریل ارجمند، دارین خمسه، آرسینه سوکیاسیان، مهدی فقیه و سیلوا آندرانسیان. این فیلم محصول موسسه شهید آوینی است و تهیه کنندگی آن را محمد قهرمانی برعهده داشته است.