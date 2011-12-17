تعامل حوزه و دانشگاه مبنای توسعه پژوهش کاربردی است

آیت الله دکتر احمد بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با عنوان این مطلب که آیت الله مفتح شهید وحدت حوزه و دانشگاه است، اظهار داشت: 27 آذرماه به عنوان نماد همبستگی حوزه و دانشگاه است که با تداوم ایده‌های بزرگ دکتر مفتح این پیوند به ثمرات شیرینی دست پیدا کرد.



دانشگاه قم نمونه بارز تعامل حوزه و دانشگاه



وی با تاکید بر اینکه تعامل حوزه و دانشگاه به معنای ادغام و تداخل آنها در سیستم کاری یکدیگر نیست، افزود: دانشگاه قم نمونه بارز و برجسته ای از داد و ستدی علمی و اجرایی میان حوزویان و دانشگاهیان است.



بهشتی بر استفاده از تجارب و اندیشه های دانشگاه و حوزه برای رشد و تعالی دوجانبه تاکید کرد و بیان داشت:حوزه و دانشگاه مانند اجزای نیروهای مسلح در عین اینکه تفاوت رویه و برنامه دارند، دراهداف کلان که همان حفظ ارزشهای اسلامی نظام است، هم قسم و همراه هستند.



هفته پژوهش، سکوی پرتاب نوآوران است



رئیس دانشگاه قم هفته پژوهش و فناوری را یک مناسبت پربار و پر برکت تلقی کرد و ادامه داد: این هفته بدین جهت پربار است که عده کثیری از پژوهشگران و نوآوران حاصل کار و تلاش خود را می توانند به مناسبت های گوناگون عرضه کنند.



عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه این هفته باید سکوی پرتاب رشد علمی و فکری اهل پژوهش باشد، افزود: نتایج پژوهش و فناوری باید در همه ابعاد زندگی جاری و ساری باشد و خدمات آن در جامعه رسوخ کند.



بهشتی هفته پژوهش و فناوری را فرصتی برای تجلیل و تشویق برگزیدگان ارزیابی کرد و افزود: اگر تشویق درست و هدفمند باشد، انگیزه ای می شود تا پژوهشگران و نخبگان دیگر هم ایده ها و محصولات خود را به جامعه عرضه کنند.



مرکز رشد باید محل رشد باشد



وی با عنوان این مطلب که مرکز رشد باید به موازات نام خود محل رشد و ترقی فرهیختگان دانشگاهی باشد، گفت: این مرکز باید فضایی را فراهم کند تا در آن فرصت رشد و ارزیابی برای جوانان و صاحبان کسب و کار ایجاد شود.

