روشنایی بزرگراهها با شهرداری نیست/ گرانی بنزین گره گشای ترافیک نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف روز شنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از پلهای ارتباطی بزرگراه شهید باکری به باند شمالی آزادراه تهران - کرج در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع روشنایی این پروژه اظهار کرد: بحث روشنایی بزرگراهها بر عهده شهرداری نیست اما دو سه سالی است که به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، دوستان ما در سازمان برق و آب این مشکل را دارند که اتوبان ساخته می شود اما فرصت و اعتبار لازم را ندارند که به اعتبار خود روشنایی آن را تامین کند.

وی با اشاره به مشکلات ترافیکی شهر تهران افزود: بارها و بارها از زمانی که در نیروی انتظامی بودم و امروز که در شهرداری تهران هستم گفتم که موضوع ترافیک تهران قابل حل است و تنها نیاز به یک تصمیم دارد و این تصمیم از زمانی که در نیروی انتظامی بودم، در دولت هشتم و نه در دولت نهم و دهم گرفته نشد.

قالیباف تصریح کرد: در شهری که در سال حدود 400 هزار خودرو پلاک می شود هرقدر بزرگراه بسازیم بی فایده است ، هرچند که بر اساس طرح جامع عمرانی تهران تا پایان سال 91 همه بزرگراههای شهر تهران به اتمام می رسد.

پروژه صدر- نیایش جزو طرح جامع نبوده است

شهردار تهران با اشاره به پروژه های اجرا شده در سطح شهر و اینکه حتی تونل صدر - نیایش و دو طبفه کردن بزرگراه صدر جزو طرح جامع تهران نبوده است اما در حال انجام است، گفت: با همه این اقدامات مردم تاثیر آنچنانی در شهر نمی بینند چرا که تردد خودرو در شهر زیاد است.



چاره آلودگی هوای تهران گران شدن بنزین نیست

وی افزود: زمانی گفتند اگر قیمت بنزین را بالا ببرند ترافیک کمتر می شود و من آن زمان مخالفت کردم و گفتم با این کار نیز ترافیک کم نمی شود و معتقد بودم که مردم برای زندگی در شهر نیاز به سفر دارند و اگر قیمت بنزین هم زیاد شود از جای دیگری آن را تامین می کنند تا هزینه کنند .

شهردار تهران تصریح کرد: حل مشکل آلودگی هوای تهران تنها در توسعه حمل و نقل عمومی آن هم با تاکید بر حمل و نقل ریلی و ایجاد اصلاح فرهنگ ترافیک و رعایت قوانین و ضوابط در تهران است .

وی با اشاره به روز حمل و نقل خاطر نشان کرد: تهران تنها شهری است که سالی 25 کیلومتر تونل مترو حفر می کند و 15 کیلومتر بهره برداری می کند و همه اینها در شرایطی است که در 40 سال گذشته متوسط سالی دو کیلومتر ساخته می شد و این نشان دهنده عقب ماندگیهای زیاد در این بخش است.

امسال 100 هزار دوچرخه به شهر تهران اضافه می شود

وی در ادامه به توسعه دوچرخه سواری در پایتخت اشاره کرد و گفت: در توسعه دوچرخه سواری نیز یک سالی است که بر اساس برنامه دقیق پیش می رویم و امسال 100 هزار دوچرخه به شهر تهران اضافه می شود که این کار از منطقه 8 شروع شده و به مناطق 11 ، 12 ، 22 رسیده و از مسیرهای شرقی - غربی تهران برای این کار استفاده می کنیم.

قالیباف با اشاره به محدودیت ورود خودروها به مرکز شهر و بازار گفت: این محدودیت را می توان در بخشهای عمده ای از شهر ایجاد کنیم به شرط آن که وقتی خانواده از خانه بیرون آمد بداند که در هر هوایی می تواند با طی مسیر 300 متر به یک ایستگاه مطمئن حمل و نقل عمومی برود و در زمان مشخصی به مقصد برسد.

شهردار تهران گفت: این کار در مدت زمان کمتر از 4 سال قابل تحقق است و یک خیال نیست اما نیاز به یک تصمیم دارد که از گذشته تا کنون گرفته نشده است.