سارقان وسایل خودرو در کرمانشاه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مرزبانی در خصوص دستگیری متهمان به اتهام سرقت داخل خودرو گفت: ماموران کلانتری 12 حین گشت زنی به دو نفر که در حال پرسه زدن در داخل کوچه ها و خیابان های فرعی بودند مظنون شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: متهمان در بازجویی های اولیه به 5 فقره سرقت وسایل و محتویات داخل خودرو اقرار کردند.

مرزبانی تاکید کرد: ماموران کلانتری 18، سارقی را حین جمع آوری وسایل منزلی دستگیر و در بازجویی ها علاوه بر این سرقت نافرجام به یک فقره سرقت منزل و دو فقره سرقت وسایل داخل نیز خودرو اقرار کرد.

وی گفت: ماموران کلانتری 24 متهمی که به اتهام ضرب و شتم، اخلال در نظم عمومی، چاقوکشی و شرارت تحت تعقیب مراجع انتظامی و قضایی بود را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: طی 48 ساعت گذشته 17 نفر به اتهام سرقت دستگیر، 32 دستگاه خودرو و 49 دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.