۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

با تلاش پلیس کرمانشاه/

سارقان وسایل خودرو در کرمانشاه دستگیر شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: دو سارق که اقدام به سرقت از وسایل خودروهای شخصی می کردند به وسیله پلیس کرمانشاه دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مرزبانی در خصوص دستگیری متهمان به اتهام سرقت داخل خودرو گفت: ماموران کلانتری 12 حین گشت زنی به دو نفر که در حال پرسه زدن در داخل کوچه ها و خیابان های فرعی بودند مظنون شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: متهمان در بازجویی های اولیه به 5 فقره سرقت وسایل و محتویات داخل خودرو اقرار کردند.

مرزبانی تاکید کرد: ماموران کلانتری 18، سارقی را حین جمع آوری وسایل منزلی دستگیر و در بازجویی ها علاوه بر این سرقت نافرجام به یک فقره سرقت منزل و دو فقره سرقت وسایل داخل نیز خودرو اقرار کرد.

وی گفت: ماموران کلانتری 24 متهمی که به اتهام ضرب و شتم، اخلال در نظم عمومی، چاقوکشی و شرارت تحت تعقیب مراجع انتظامی و قضایی بود را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: طی 48 ساعت گذشته 17 نفر به اتهام سرقت دستگیر، 32 دستگاه خودرو و 49 دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

