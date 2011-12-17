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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

صالحی در گفتگو با مهر:

زمین لرزه خانوک خسارتی در برنداشت/ وقوع زلزله در کوهبنان

زمین لرزه خانوک خسارتی در برنداشت/ وقوع زلزله در کوهبنان

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان گفت: به دلیل مقاوم سازیهای صورت گرفته در خانوک زمین لرزه 4.1 ریشتری این شهر هیچ خسارتی در بر نداشت.

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: صبح شنبه زمین لرزه ای با شدت 4.1 ریشتر با عمق شش کیلومتر در پنج کیلومتری شهر خانوک روی داد.

وی ادامه داد: پس از بروز زمین لرزه گروههای بررسی خسارات زمین لرزه به منطقه اعزام شد که خوشبختانه هیچ گونه گزارشی در خصوص خسارات احتمالی زمین لرزه گزارش نشده است.

صالحی افزود: دلیل اصلی عدم بروز خسارات در این زمین لرزه شدید مقاوم سازیهای صورت گرفته بود و شاید اگر این زمین لرزه جای دیگر رخ می داد شاهد بروز خسارت بودیم.

وی گفت: خانوک پس از زمین لرزه شدید سالهای اخیر زرند کاملا بازسازی و مقاوم سازی شده است.

همچنین ساعاتی قبل زمین لرزه ای با شدت 2.7 ریشتر کوهبنان در شمال کرمان را نیز تکان داد. 

کد مطلب 1485714

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