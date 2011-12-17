زمین لرزه خانوک خسارتی در برنداشت/ وقوع زلزله در کوهبنان

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: صبح شنبه زمین لرزه ای با شدت 4.1 ریشتر با عمق شش کیلومتر در پنج کیلومتری شهر خانوک روی داد.
وی ادامه داد: پس از بروز زمین لرزه گروههای بررسی خسارات زمین لرزه به منطقه اعزام شد که خوشبختانه هیچ گونه گزارشی در خصوص خسارات احتمالی زمین لرزه گزارش نشده است.
صالحی افزود: دلیل اصلی عدم بروز خسارات در این زمین لرزه شدید مقاوم سازیهای صورت گرفته بود و شاید اگر این زمین لرزه جای دیگر رخ می داد شاهد بروز خسارت بودیم.
وی گفت: خانوک پس از زمین لرزه شدید سالهای اخیر زرند کاملا بازسازی و مقاوم سازی شده است.
همچنین ساعاتی قبل زمین لرزه ای با شدت 2.7 ریشتر کوهبنان در شمال کرمان را نیز تکان داد.
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