بهره برداری از بزرگترین سازه فلزی تبلیغاتی حوزه ایثار و شهادت در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهانی افزود: این سازه با ابعاد ۳۲ متر مربع و ارتفاع ۵ متر به صورت مورب و بهره گیری از چیدمان تبلیغاتی در دو نقطه پر تردد ناهارخوران گرگان به بهره برداری رسید.

وی اظهار داشت: در مرحله اول بنرهای متناسب با منطقه، سرسبزی و توریستی بودن مکان یاد شده از تصاویر امام و رهبری و طرحهای مفهومی شهدا، به صورت زیبا و دیدنی در مکان یاد شده نصب شده است.

وی عنوان کرد: انشاالله در فاز دوم با بهره گیری از استادان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و مساعدت بنیاد شهید مرکز نست به نصب طرح برجسته و مفهومی با استفاده از تکنولوژی و فن آوری روز اقدام خواهد شد.

جهانی همچنین به نصب تابلوی بزرگ ۱۵ متری در حیاط شرکت دخانیات گرگان نیز اشاره کرد و گفت: این تابلو نیز به گونه ای طراحی شده است که از حیاط دخانیات گرگان به سمت میدان تالار فخر الدین اسعد گرگانی نمای کامل دارد.

وی متذکر شد: سعی ما این است امسال با نصب تابلوها و یادمانهای شهدا بتوانیم فضای شهری را هر چه بیشتر با مفاهیم فرهنگ ایثار و مقاومت و شهادت آشنا کنیم.