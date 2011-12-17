2 هزار حلقه چاه در منطقه ثامن مشهد حفاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن برزوئی اظهارکرد: آب های سطحی منطقه ثامن در گذشته توسط چاه جاذب انتقال داده می شد که مورد بهسازی قرار گرفت.

شهردار منطقه ثامن با بیان اینکه چاه های سطح منطقه به صورت سالیانه کنترل و بهسازی می شود گفت: به طور متوسط سالیانه 150 حلقه چاه تا زمان احداث کانال های اصلی انتقال آب های سطحی در منطقه ثامن ایجاد می شود.

برزوئی ادامه داد: علی رغم اینکه این منطقه دارای بافتی قدیمی است در شرایط مختلف جوی آب افتادگی و آب گرفتگی چندانی در سطح منطقه صورت نگرفته است.

وی با اشاره به احداث کانال نهر نادری گفت: پس از اجرای کانال نهر نادری در خیابان کاشانی که عمده آب گرفتگی ها را داشت این معضل به طور کامل برطرف شده است.

شهردار منطقه ثامن افزود: عمده مشکل انتقال آب های سطحی و فاضلاب، عدم اجرای سیستم اگو برای انتقال فاضلاب های شهری توسط شرکت آبفا است که این مسئله باعث ایجاد مشکلات بهداشتی و مشکل تخلیه آب از منازل به کال های سطح منطقه شده است.

برزوئی ادامه داد: علی رغم انعقاد قراردادهایی با شرکت آبفا در خصوص اجرای سیستم اگو متاسفانه اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفته است که این موضوع سبب شده حجم زیادی از فاضلاب های سطح منطقه به خصوص بازارچه شهید آستانه پرست وارد کانال ها شود که این در نهایت معضل بهداشتی را گریبانگیر خارج از شهر می کند.

برزوئی بیان کرد: به استناد ماده 688 رها کردن فاضلاب های خانگی تخلف محسوب می شود اما به لحاظ ناگزیر بودن از تخلیه فاضلاب ها اجرای سیستم اگو در سطح منطقه یک ضرورت محسوب می شود.