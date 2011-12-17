بازتاب رسانه ای نحوه کنترل پهپادآمریکا/ پیروزی بزرگ ایران درجنگ سایبری

روز یکشنبه (۴ دسامبر/۱۳ آذر) رسانه های ایران از "سرنگونی" و دراختیار گرفتن یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی خبر دادند که حریم هوایی شرق ایران را نقض کرده بود. این هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین هدف حمله "واحدهای جنگ الکترونیکی و پدافند هوایی" جمهوری اسلامی قرار گرفت و با کمترین آسیب به دست ایران افتاد.

پهپاد (پرنده هدایت پذیر از دور) که به دست ایران افتاده از نوع "RQ 170 سنتینل" است که نوعی هواپیمای بدون سرنشین شناسایی است که خبر ساخت آن در سال ۲۰۰۹ به رسانه های فعال در حوزه امور نظامی درز کرد و در سال ۲۰۱۰ نیروی هوایی آمریکا وجود این نوع هواپیما را تایید کرد.

ارتش و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) معمولا از هواپیماهای بدون خلبان برای نظارت بر فعالیتهای نظامی در منطقه استفاده می‌ کنند. علاوه بر آن، از این نوع هواپیماها برای حمله‌ های موشکی در یمن، افغانستان و پاکستان نیز استفاده می‌ شود.

افشای این خبر بازتاب گسترده ای را در رسانه های جهان داشت، به طوریکه واکنش مقامات ایرانی و آمریکایی در این باره در چند روز گذشته به تیتر اول رسانه های غربی تبدیل شد و این رسانه ها در گزارشهای خود به ضربه سنگین ایران به پنتاگون اشاره کردند.

پایگاه اینترنتی "وایرد" نیز روز گذشته در گزارشی به ورود ایران به سیستم هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا و نفوذ به "جی پی اس" پهپادهای آمریکایی در عراق از سال 2008 اشاره کرد.

روزنامه "کریستین ساینس مانیتور" در گزارشی به اظهارات یک مهندس ایرانی درباره چگونگی دستیابی ایران به پهپاد آمریکایی و توانمندی کشورمان در حوزه جنگ الکترونیک پرداخت و نوشت : ایران با تاباندن اشعه لیزر توانسته ماهواره جاسوسی آمریکا را از کار بیندازد.

این روزنامه آمریکایی در ادامه به توانایی مهندسین ایرانی برای قطع ارتباط RQ170 با مرکز اشاره و فاش کرد: با انداختن امواج مزاحم الکترونیکی بر روی جی پی اس می توان مغز پهپاد را از کار انداخت، چنین عملیاتی "اسپوفینگ" (دست انداختن و سر به سر گذاشتن) نام دارد و در حالی که مقامات آمریکایی از ضعف ناوبری خود آگاه بودند، اما نتوانستند چاره ای را برای حل این مشکل بیندیشند.

در همین حال ژنرال "هری رادوج" فرمانده بازنشسته نیروی هوایی می گوید: ما درباره ضعف سیگنال جی پی اس از زمان اختراع این سیستم آگاه بودیم.

کریستین ساینس مانیتور با اشاره به نفوذ مهندسین ایرانی به سیستم جی پی اس و فریب پهپاد اعلام کرد: ایرانی ها توانستند بر سیستم کنترل از راه دور پهپاد نفوذ پیدا کرده و بدین ترتیب هواپیمای جاسوسی آمریکا به جای آنکه در پایگاه خود در افغانستان فرود بیایید، در ایران فرود آمد.

این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت : ایرانی ها برای کنترل یک هوایپمای جاسوسی باید ابتدا آن را تشخیص داده، دوم به جی پی اس پهپاد نفوذ کرده و سوم امواج مزاحم الکترونیکی را بر روی جی پی اس بیندازند.

"دنیس گورملی" استاد دانشگاه "پیتسبرگ" و کارشناس سیستم موشکهای کروز و هوایپماهای بدون سرنشین گفت : شناسایی هواپیماهای بدون سرنشین دشوارترین مرحله کنترل پهپاد است.

اعتراف رسانه های غربی به قدرت الکترونیک ایران در حالی است که آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای اروپایی با راه اندازی یک جنگ مخفی علیه ایران از جمله ترور دانشمندان ایرانی و استفاده از ویروس "استاکس نت" در توهم توقف برنامه هسته ای ایران به سر می برند.

روزنامه واشنگتن تایمز نیز در گزارشی ادعا کرد: مقامات آمریکایی هم اکنون در حال بررسی گزارشهایی مبنی بر توطئه ایران و ونزوئلا برای آغاز حملات سایبری علیه ارتش ایالات متحده بوده و همین موضوع سبب گسترش جنگ الکترونیک میان ایران و آمریکا شده است.

روزنامه تایمز نیز در همین رابطه ادعا کرد: در پی ساقط کردن دو هواپیمای جاسوسی آمریکا توسط جمهوری اسلامی ایران گفته می شود که هکرها در پی حمله به آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) و پنتاگون هستند.

کارشناسان جنگ الکترونیک بر این باورند : درصورتی که یک جنگ سایبری علیه آمریکا رخ دهد، مقامات ایالات متحده در قبال این موضوع نسبتا سکوت اختیار می کنند.

شبکه خبری "راشا تودی" نیز در گزارشی به مصاحبه "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران با تلویزیون دولتی ونزوئلا پرداخت و نوشت : آمریکایی ها احتمالا تصمیم گرفتند تا این هوایپمای جاسوسی را به ما هدیه دهند و هم اکنون کنترل این پهپاد را در دست داریم.

روزنامه واشنگتن پست نیز در گزارشی به اظهارات روز گذشته "علی شمخانی" رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی پرداخت و نوشت: در صورتی که آمریکا بار دیگر حریم هوایی ایران را نقض کند، جمهوری اسلامی ایران هواپیماهای جاسوسی دیگر آمریکا را تحت کنترل خود در می آورد.

این روزنامه آمریکایی ساقط کردن هواپیماهای جاسوسی ایالات متحده را در دو هفته گذشته پیروزی تاریخی بزرگ ایران خواند و نوشت : ایران در قبال تجاوزات آتی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی ساکت نمی نشیند.

واشنگتن پست نوشت : این اظهارات در پی اعتراف چهارشنبه گذشته "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا در سفر به کابل در خصوص ادامه عملیاتهای جاسوسی علیه ایران از طریق خاک افغانستان مطرح شد.

رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا (سیا) از افغانستان به عنوان منطقه مناسبی برای جاسوسی از ایران یاد کرد و مدعی شد که این اقدامات به نفع آمریکا و افغانستان است.

شبکه خبری الجزیره نیز در گزارشی نوشت : آمریکا بر این باور است که ایران به اطلاعات محرمانه هواپیماهای بدون سرنشین سیا دست یافته و همین موضوع نگرانی آمریکایی ها را بر انگیخته است.